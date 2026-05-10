Mamdani exige respuestas a Bellevue por liberar a hombre horas antes de cometer un asesinato

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó una investigación para determinar por qué el Hospital Bellevue dio de alta a un sujeto que, unas cinco horas después, presuntamente empujó por las escaleras del metro de Chelsea a un hombre mayor de 76 años al que aparentemente no conocía, dejándolo sin vida.

Mamdani ordenó a NYC Health and Hospitals, agencia que administra Bellevue, que hiciera un análisis exhaustivo de sus protocolos de evaluación y alta psiquiátrica. Además, pidió al Departamento de Salud estatal que empezara su propia revisión, y la administración accedió a enviar funcionarios al sitio inmediatamente.

“Los neoyorquinos merecen respuestas”, expresó el alcalde en un comunicado. “He ordenado a NYC Health + Hospitals que lleve a cabo una investigación inmediata sobre las medidas que deberían haberse tomado para prevenir esta tragedia, así como una revisión exhaustiva de sus protocolos de evaluación y alta psiquiátrica”.

El vocero de NYC Health and Hospitals, Christopher Miller, dijo que el hospital acoge con satisfacción la revisión.

“Esperamos que se determine que nuestra atención fue la adecuada”, manifestó. “NYC Health and Hospitals/Bellevue es justamente reconocido a nivel nacional por sus servicios para pacientes con patologías complejas y para todos los neoyorquinos sin excepción”.

El anuncio de la investigación supone una prueba para Mamdani, cuya campaña para la alcaldía se enfocó en las reformas de los sistemas de seguridad pública y de atención a la salud mental de la Gran Manzana, informó Gothamist.

De acuerdo con la policía, Rhamell Burke, de 32 años, se acercó corriendo a Ross Falzone por la espalda en la estación de metro de la calle 18 Oeste y la Séptima Avenida alrededor de las 9:30 de la noche del jueves y lo empujó por las escaleras. El anciano, quien vivía solo en Upper West Side, sufrió una fractura de columna y una lesión cerebral traumática, señalaron los funcionarios.

Fue llevado al hospital Bellevue en estado crítico y murió varias horas después debido a las graves lesiones.

Burke había sido llevado al hospital psiquiátrico de Bellevue esa misma tarde. De acuerdo con las autoridades, los oficiales lo detuvieron cerca de las 3:30 de la tarde después de que actuara de manera errática frente a la comisaría del distrito 17 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), cerca de la calle 51 Este y la Tercera Avenida. En un momento dado, tomó un palo de un cubo de basura y lo sostuvo mientras los agentes le ordenaban que lo soltara.

Los funcionarios policiales lo llevaron a la sala de emergencias del hospital Bellevue para una evaluación psiquiátrica. Fue dado de alta una hora después, a las 4:30 de la tarde aproximadamente, informaron la alcaldía y NYPD.

Burke fue arrestado el viernes en la tarde en la plataforma de las líneas C y E con dirección norte de la estación Penn por dos investigadores de la policía que tenían su foto en sus teléfonos, apuntaron las autoridades.

El viernes en la noche, el NYPD anunció que Burke había sido acusado de asesinato. Todavía no hay información sobre el abogado del sujeto.

Mamdani aseveró que los funcionarios de salud estatales permanecerán en Bellevue en todas las averiguaciones y trabajarán con la dirección del hospital en las medidas correctivas que sean requeridas.

Sigue leyendo:

• Pasajero murió arrollado en el Metro de Nueva York en Queens al comenzar el día

• Arrestan a hombre que agredió brutalmente a usuario del metro tras intentar colarse sin pagar

• Alarma policial: más homicidios y robos en el transporte público en Nueva York este año