Mets suben a prospecto A.J. Ewing en busca de despertar ofensivo

Los Mets de Nueva York subirán al prospecto A.J. Ewing en busca de mejorar su ofensiva, de acuerdo a múltiples reportes.

Ewing es el segundo mejor prospecto de la organización de los Mets, de acuerdo a MLB Pipeline. El joven de 21 años se espera se una al equipo para la serie contra los Tigres de Detroit este martes en el Citi Field.

El utility de los Mets viene de solo tener 12 juegos en Triple A y dejó buenos números con .326 con tres dobles, un triple y cuatro carreras impulsadas en 51 apariciones al plato en Syracuse.

En Doble A, Ewing dejó promedio de .349, 6 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 7 impulsadas, 12 bases robadas y 17 boletos con 15 ponches. También tuvo un OPS de 1.053 y anotó 16 carreras en 18 juegos disputados.

BREAKING: The Mets are calling up A.J. Ewing, per @WillSammon pic.twitter.com/4beP6ovF7E — SNY Mets (@SNY_Mets) May 12, 2026

A.J. Ewing podría ayudar a unos Mets con bajas por lesión

Los Mets han sufrido lesiones con la baja de Francisco Lindor por varios meses y la lesión de Luis Robert Jr. con una hernia lumbar.

Los Mets (15-25) llegaron al lunes con el peor récord de las Grandes Ligas y una ofensiva que se encuentra entre las peores en muchas categorías estadísticas importantes.

¿Qué habilidades tiene Ewing a la ofensiva?

En el último año de Liga Menores, Ewing redujo su tasa de ponches en 10 puntos porcentuales, hasta el 18,6%, con respecto al año anterior, y fue capaz de conectar con el bate cada tipo de lanzamiento en la zona en el 2025, terminando con una tasa de contacto dentro de la zona del 88% en las ligas High-A y Double-A.

“Era más bien del tipo que buscaba conectar batazos a todas las direcciones, y aunque sus velocidades de salida pueden ser altas, no resultan en jonrones porque la pelota sale por el suelo o en línea recta”, detalla el informe de MLB Pipeline.

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