Árbitro cubano hace historia en Miami al dirigir el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Cuba entra en los libros de historia del fútbol. Por primera vez, un árbitro cubano dirigió un partido entre Real Madrid y FC Barcelona. El silbante Sergio Cabrera fue primer asistente en el encuentro entre los veteranos del FC Barcelona y el Real Madrid durante la Legends Cup.

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El árbitro cubano Sergio Cabrera hará historia este sábado en Miami al dirigir el Clásico de leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid. De pitar en Villa Clara a compartir cancha con figuras como Ronaldinho, su trayectoria es un ejemplo de superación frente al olvido… pic.twitter.com/4h9tqrbe8w — El Toque (@eltoquecom) May 9, 2026

El encuentro del pasado sábado 9 de mayo, previo al gran clásico liguero donde el Barca venció al Madrid 2-0 y se coronó campeón de LaLiga. El de leyendas, terminó empatado 1-1 y reunió a varias figuras históricas del fútbol mundial.

El duelo se disputó a las 7:30 p. m. ET en el Inter Miami CF Stadium de Fort Lauderdale. Martín Montoya marcó para los azulgranas y Álvaro Negredo anotó por los merengues, mientras que Ronaldinho fue la gran sensación entre los aficionados.

Por primera vez, el portero chileno Claudio Bravo jugó con los blaugranas un encuentro de leyenda. Mismo caso del lateral español Aleix Vidal.

También estuvieron habituales en este tipo de partidos como Patrick Kluivert, Javier Saviola e Iván Zamorano.

Cabrera fue el primer árbitro asistente del choque, mientras que Hayden Oscanoa fue el principal y Michael Jarvis el segundo árbitro asistente.

Sergio, de 48 años, es uno de los árbitros cubanos con mayor recorrido internacional en el fútbol sala. Su camino no empezó en una escuela de arbitraje, sino en las aulas: fue profesor de Educación Física en la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, en Villa Clara.

Desde allí comenzó a abrirse paso, poco a poco, en un circuito que terminaría llevándolo a la élite. Con 26 años de experiencia, su nombre quedó marcado en la historia del deporte cubano cuando, en el Mundial de Tailandia 2012, se convirtió en el primer árbitro del país en dirigir una final de fútbol sala.

Aun con las limitaciones propias del sistema deportivo cubano, volvió a ser elegido por la FIFA para el Mundial de Colombia 2016.

Tras ese torneo, Cabrera emigró a Estados Unidos. En su nueva etapa, se vinculó al arbitraje universitario en el sur de Florida y también a ligas profesionales como la Major Arena Soccer League, donde continuó desarrollando su carrera.

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