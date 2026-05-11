Yankees no aprovechan gran apertura de Ryan Weathers e hilan su cuarta derrota seguida

Los Baltimore Orioles propinaron la cuarta derrota consecutiva a los New York Yankees 3-2 a pesar que el abridor Ryan Weathers mantuvo un juego sin hits hasta la séptima entrada.

Weathers permitió un sencillo antes de que Coby Mayo conectara un jonrón de tres carreras contra el relevista Brent Headrick para darle la victoria a los Orioles.

Ryan Weathers' no-hit bid is over as he allows a leadoff single to start the seventh inning pic.twitter.com/Rr6f2FtY3a — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 12, 2026

El abridor de New York perdió su oportunidad de juego sin hits cuando Adley Rutschman abrió la séptima entrada con un rodado por el centro. Después de que Tyler O’Neill recibiera una base por bolas con un out, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, trajo a Headrick (3-1).

Weathers ponchó a nueve y dio dos bases por bolas. Realizó 101 lanzamientos.

Coby Mayo el héroe inesperado ante Yankees

Coby Mayo no estaba supuesto a formar parte de la alineación titular de los Orioles el lunes. El joven de 24 años se convirtió en el bateador designado, ocupando el sexto puesto en el orden, después de que el dominicano Samuel Basallo fuera retirado por molestias en la rodilla izquierda.

Luego de un susto por una lesión en las bases en el quinto inning, Mayo conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente en el séptimo para impulsar a los Orioles a la victoria en el inicio de la serie en Camden Yards.

Mayo hizo pagar a los Yankees, atacando un slider en cuenta de 1-1 de Headrick y enviándolo a una distancia proyectada por Statcast de 389 pies por encima de la pared del jardín izquierdo para darle a Baltimore ventaja de 3-2.

Los Orioles ganaron un partido en el que su rival abrió con un lanzador zurdo por primera vez en la temporada. Antes tenían marca de 0-9.

José Caballero fuera de Yankees

José Caballero mostró una expresión de frustración mientras lanzaba al aire un bate rosa del Día de la Madre al acercarse a su casillero en el vestuario visitante de Camden Yards el lunes por la tarde.

No estaba en la alineación de los Yankees y tenía programado regresar a Nueva York para someterse a pruebas en su adolorido dedo medio derecho después del partido del lunes, por lo que el jugador de cuadro no ocultó su disgusto.

Jose Caballero is out of tonight's lineup after hurting his right middle finger diving into the bag yesterday, per @BryanHoch



He will undergo an MRI but does not believe it is fractured pic.twitter.com/RJWHW4c9wn — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 11, 2026

“Ya recibí tratamiento. El siguiente paso es hacerme una resonancia magnética para ver qué pasa”, dijo Caballero mientras su equipo se preparaba para comenzar una serie de tres partidos contra los Orioles. “No creo que esté fracturado”.

Caballero sufrió la lesión al lanzarse de cabeza a primera base durante la novena entrada de la derrota de los Yankees por 4-3 ante los Cerveceros en Milwaukee el domingo. Dijo que intentó hacer tiradas, pero “simplemente no se siente bien”.

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