Republicanos en Nueva York intentan sacar ventaja de las divisiones entre demócratas por impuestos

Las diferencias internas entre los demócratas de Nueva York sobre la posibilidad de aumentar los impuestos a las grandes fortunas están siendo aprovechadas por el Partido Republicano para intentar reposicionarse políticamente ante las elecciones de mitad de mandato, según un análisis publicado por Politico.

Aunque los republicanos enfrentan un escenario complejo en un estado históricamente dominado por los demócratas, dirigentes y candidatos conservadores han comenzado a convertir el debate fiscal en uno de los ejes centrales de sus campañas, especialmente en los suburbios donde el costo de vida y los impuestos a la propiedad generan preocupación entre los votantes.

La campaña del republicano Bruce Blakeman, aspirante a la gobernación de Nueva York, ha intensificado sus ataques contra la gobernadora Kathy Hochul y contra el alcalde Zohran Mamdani, a quienes acusa de impulsar políticas tributarias que afectarían a propietarios y empresarios.

De acuerdo con Politico, Blakeman distribuyó folletos y correos electrónicos de recaudación de fondos en los que promete “proteger” a los ciudadanos de las “subidas de impuestos de Hochul-Mamdani”.

El republicano también criticó el nuevo recargo impulsado por Hochul sobre segundas residencias de lujo en Nueva York, y lo calificó como un “impuesto de camaradería”.

En Nueva York, sectores progresistas del Partido Demócrata han promovido mayores impuestos a los más ricos para financiar programas sociales y responder a la crisis de asequibilidad que afecta especialmente a la vivienda y al costo de vida.

Sin embargo, estas propuestas han profundizado las tensiones dentro del propio partido. Hochul, considerada una figura más moderada, se ha distanciado de iniciativas respaldadas por Mamdani y otros dirigentes de izquierda que buscan aumentar de manera más amplia los impuestos sobre la renta y las ganancias corporativas.

La gobernadora ha rechazado elevar esos tributos en el presupuesto estatal, aunque sí respaldó un recargo anual para viviendas secundarias valoradas en más de $5 millones de dólares dentro de la ciudad de Nueva York.}

La medida busca ayudar a cubrir el déficit presupuestario municipal estimado en $5,400 millones de dólares.

La Junta de Bienes Raíces de Nueva York advirtió que el impuesto podría desalentar inversiones en la ciudad, mientras que el magnate financiero Ken Griffin amenazó con retirar apoyo a futuros proyectos inmobiliarios.

Según Politico, el malestar empresarial y la preocupación por la presión fiscal han dado argumentos a los republicanos, que intentan presentar a los demócratas como responsables del elevado costo de vida en el estado. “Ya se lo advertimos”, afirmó el estratega republicano Dave Catalfamo al medio estadounidense.

Hochul mantiene ventaja sobre Blakeman

No obstante, las encuestas muestran que Hochul mantiene una ventaja de dos dígitos frente a Blakeman, mientras que la popularidad del presidente Donald Trump se ha debilitado tras el aumento del precio de la gasolina en el contexto de la guerra con Irán.

Además, los demócratas han fortalecido sus perspectivas en distritos clave de Long Island y el valle del Hudson, zonas que serán decisivas para determinar el control de la Cámara de Representantes.

Marc Molinaro, exfuncionario de la administración Trump y actual candidato a la Asamblea Estatal, aseguró que Nueva York soporta “la mayor carga impositiva combinada” del país y vinculó esa situación con la migración de residentes hacia estados como Florida y Texas.

“Tenemos que explicar en el supermercado, en la granja y en la cafetería que es este estado el responsable de los costos”, declaró Molinaro, citado por Politico.

Nueva York figura entre los estados con mayor presión fiscal de Estados Unidos. La Tax Foundation, organización de tendencia conservadora, ubicó recientemente al estado en el último lugar de competitividad económica entre los 50 estados del país.

Los impuestos sobre la renta personal en Nueva York son los terceros más altos de Estados Unidos, solo por detrás de California y Hawái. A ello se suman elevados impuestos a la propiedad, particularmente en zonas suburbanas y de altos ingresos.

La dependencia fiscal de un pequeño grupo de contribuyentes también preocupa al sector privado. Según datos citados por Politico, casi la mitad de la recaudación por impuesto sobre la renta del estado proviene de menos del 1% de sus residentes.

Mientras tanto, Hochul ha impulsado políticas destinadas a aliviar el costo de vida, como la ampliación del acceso gratuito a guarderías infantiles y la eliminación de impuestos sobre propinas, una propuesta similar a la promovida por Trump a nivel federal.

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