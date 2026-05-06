Ken Griffin planea más inversiones y empleos de Citadel en Miami tras “acoso” de alcalde Mamdani en Nueva York

Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel, afirmó que su empresa ha comenzado a redirigir sus inversiones hacia Miami en respuesta a un video viral publicado por Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, en el que lo criticaba duramente en relación al “impuesto a los ricos”.

«Como reacción a lo sucedido en Nueva York, hemos solicitado un permiso ante la ciudad de Miami. Hemos incorporado varios cientos de miles de pies cuadrados de espacio nuevo en nuestro nuevo edificio», comentó el multimillonario a Sara Eisen, de Consumer News and Business Channel (CNBC) durante una entrevista exclusiva concedida ayer en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles.

«Generaremos muchos más empleos en Miami a lo largo de la próxima década como consecuencia inmediata y directa de la desacertada decisión del alcalde (Mamdani) en este asunto, concretamente en lo que respecta a la publicación de ese video», afirmó Griffin.

Se refiere al video que Mamdani compartió el 15 de abril (Tax Day) en el que festejaba un nuevo impuesto al 2do hogar “de los ricos” (pied-à-terre), una tasa anual aplicada a las propiedades de lujo valoradas en más de $5 millones de dólares cuyos propietarios no residen en la ciudad a tiempo completo. Mamdani lo grabó frente al edificio 220 Central Park South, donde en 2019 Griffin adquirió un penthouse por una suma aproximada de $238 millones de dólares, batiendo así el récord de la vivienda vendida al precio más alto en la historia de Estados Unidos. El impuesto es apoyado por la gobernadora Kathy Hochul, pero rechazado por el mandatario Donald Trump y el sector inmobiliario.

Griffin señaló también ayer que la decisión de Citadel de seguir adelante con la costosa remodelación de un edificio en Park Avenue en Manhattan -un proyecto que, según la empresa, superará los $6,000 millones de dólares de inversión y contribuirá a la creación de más de 15,000 empleos permanentes- se ha convertido en «un verdadero tema de debate». No obstante, se mantuvo optimista: «Probablemente llevaremos a término la construcción del edificio una vez que todo se haya resuelto».

También sostuvo que el video de Mamdani «puso en riesgo mi integridad física», haciendo referencia al homicidio en 2024 de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido a las afueras de un hotel cerca del apartamento de Griffin. «No mantengo disputas, conflictos ni dinámicas conflictivas de larga data» con el nuevo alcalde, aseguró Griffin; sin embargo, él «me ha convertido en una marioneta política». «Fue un acto de muy mal gusto», insistió Griffin. «De un gusto verdaderamente pésimo».

Joe Calvello, secretario de prensa de Mamdani, respondió a las declaraciones de Griffin mediante un comunicado enviado a CNBC, en el que afirmaba que el alcalde «desea que todos los neoyorquinos prosperen». «Esto incluye a los propietarios de negocios y a los emprendedores que generan empleos bien remunerados y convierten a esta ciudad en el motor económico de Estados Unidos. También incluye a Ken Griffin, quien constituye un importante empleador en nuestra ciudad y una figura de gran peso en nuestra economía», señaló.

«No obstante, ello no invalida el hecho de que nuestro sistema tributario se encuentra fundamentalmente averiado. Dicho sistema recompensa la riqueza extrema, mientras que empuja a los trabajadores al límite de su resistencia», continuó. «El statu quo es insostenible e injusto. Si queremos que esta ciudad se convierta en un lugar asequible para la clase trabajadora, necesitamos una reforma fiscal significativa que incluya la contribución de la parte justa por parte de los neoyorquinos más acaudalados».

Citadel es una empresa multinacional estadounidense de fondos de cobertura y servicios financieros.