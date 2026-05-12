Sergio Ramos acordó la compra del Sevilla por unos $530 millones de dólares

Si no ocurre nada raro, Sergio Ramos y sus socios firmarán la compra del Sevilla en los próximos días.

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El exjugador y Five Eleven Capital acordaron con los principales accionistas del club el precio (unos $530 millones de dólares, incluyendo la deuda) y los plazos de pago, que varían dependiendo de que el equipo se encuentre en Primera o Segunda División.

Además, consiguieron convencer con sus garantías de pago. Falta solamente que dé el OK a la operación el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que se firmen todos los contratos.

😁 Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.



🔜 La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/VVAQvg8XY1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Inversión para mejorar la situación económica

El objetivo sería aliviar la delicada situación económica del Sevilla y recuperar margen salarial para reconstruir la plantilla deportiva tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad institucional y financiera.

Otro de los pasos imprescindibles será la autorización del Consejo Superior de Deportes, ya que la normativa obliga a supervisar cualquier adquisición que supere el 25% del capital de una Sociedad Anónima Deportiva, un trámite que “busca garantizar la idoneidad del inversor y la estabilidad del club”.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue rodeando al club en pleno cierre de temporada. El Sevilla continúa peleando por asegurar la permanencia en Primera División, un escenario que también influiría en las condiciones económicas finales de la operación, ya que parte de los pagos variarían dependiendo de la categoría en la que compita el equipo el próximo curso.

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