Trump afirma que Fernando Mendoza lo llamó para elogiar “lo que hace por el país” durante visita de Indiana Hoosiers a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump aseguró el pasado lunes que el mariscal de campo Fernando Mendoza lo contactó antes del acto en la Casa Blanca para expresarle su apoyo y elogiar “lo que están haciendo por el país”.

En la tarde del pasado lunes, durante la visita de Indiana Hoosiers a la Casa Blanca por su campeonato de la NCAA, Trump no tuvo reparo en asegurar que el quarterback de raíces cubanas lo llamó para disculparse por no asistir al acto.

Según Trump, Mendoza elogió su gestión. “El mariscal de campo titular, Fernando Mendoza, no vino. Fue muy amable. Me llamó porque, de hecho, es un gran fan nuestro”, dijo.

“No lo creerían, porque no se presentó. No estoy contento, pero está bien. La razón por la que no vino es porque está en los entrenamientos de primavera, ¿verdad?“, añadió.

En este sentido, el mandatario republicano dejó en claro que, de no ser por ese motivo justificado, hubiese ignorado cualquier intento de contacto o mención hacia Mendoza. “De lo contrario, si no lo hubiera hecho, créeme, ni siquiera habría hablado de él”, señaló.

“No lo habría hecho si no hubiera estado aquí por otras razones, como que no le gustara Trump o no quisiera venir; ni siquiera lo habría mencionado. Pasaría por el agujero. Hablo de lo genial que es; ni siquiera mencionaría el nombre del quarterback. Pero en realidad es un gran tipo, y es un gran fan de lo que estamos haciendo por nuestro país”, sentenció.

NEW: President Trump addresses star quarterback of the 2025 National Championship Indiana Hoosiers Fernando Mendoza not attending the White House ceremony:



"The reason he's not here — he was so nice, he called…"



"Actually, JD's a big fan of yours. You wouldn't believe it… pic.twitter.com/b9XnrcfhmE — Fox News (@FoxNews) May 11, 2026

Mendoza, seleccionado número uno global por los Raiders hace menos de dos semanas, avisó a comienzos de mayo que posiblemente no asistiría a la visita programada del equipo universitario en la Casa Blanca.

El jugador respondió que estaba preparado para perderse la visita porque coincide con el primer día de entrenamiento con Las Vegas Raiders. Mendoza considera que, como novato, está “en la parte más baja de la jerarquía”.

Mendoza ayudó a Indiana a lograr una temporada histórica en 2025, con los Hoosiers terminando 16-0 y ganando el primer campeonato nacional en la historia de la escuela.

De hecho, Donald Trump estuvo en la final y presenció el partido en un palco del Hard Rock Stadium. El quarterback, de 22 años, también ganó el Trofeo Heisman y cerró la temporada con 41 pases de touchdown y 3,535 yardas aéreas.

Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde ya es leyenda.



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