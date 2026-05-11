Donald Trump arremete contra la NFL por migrar a plataformas de pago: “No me gusta”

El pasado domingo, Donald Trump retomó sus críticas contra la NFL al cuestionar que la liga migre cada vez más partidos a plataformas de pago, asegurando que “no le gusta” el rumbo que está tomando la transmisión del fútbol americano.

En una entrevista con ‘Full Measure‘, se le preguntó al presidente Donald Trump si considera que la NFL está incurriendo en una vorágine de “aumentos abusivos de precios” poniendo los partidos en plataformas de pago.

En la pregunta, la periodista incluso confronta a Trump sobre si el gobierno federal debería intervenir al respecto.

“Es difícil”, dijo Trump. “Tienes a personas que aman el fútbol americano. Son gente grandiosa. No ganan suficiente dinero como para ir y pagar esto. Es difícil. Y podrían estar matando a la gallina de los huevos de oro”, señaló.

“Me refiero a que tienen esa cosa estúpida de la patada inicial ‘kickoff’ que no se puede ni ver. Es insoportable. Odio los juegos donde tienen, ya sabes, esa nueva patada inicial falsa. No creo que sea más segura. Espero que el fútbol universitario no haga eso”, opinó.

.@POTUS on NFL broadcasts: "They could be killing the golden goose… They're making a lot of money; they could make a little bit less. You have people that live for Sunday. They can't think about anything else, and then all of the sudden they have to pay $1,000? It's crazy." pic.twitter.com/WUKKPeZoyo — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 10, 2026

Antes de profundizar en el tema, Trump volvió a cargar contra el rumbo que, según él, está tomando la liga con los nuevos modelos de transmisión y los costos crecientes para los aficionados.

El presidente planteó que las decisiones comerciales podrían terminar alejando a la base más fiel del deporte, y advirtió que el fútbol americano corre el riesgo de perder su esencia si continúa encareciéndose el acceso a los partidos.

“Tienen que ser cuidadosos porque, ya sabes, otros han intentado esto y, de repente, ya no tienes un deporte. Probablemente pasará. Hay algo muy triste cuando le quitan el fútbol a muchísima gente. Muy triste. No me gusta”, dijo.

“No lo sé”, respondió Trump ante la pregunta de una hipotética intervención de la Casa Blanca. “Pero no me gusta. No me gusta. Están ganando mucho dinero”, aseguró.

“Podrían ganar un poco menos y dejar que la gente vea los juegos. Hay personas que viven para el domingo. Viven para eso, no pueden pensar en otra cosa, y de pronto, van a tener que pagar $1,000 dólares por partido. Es una locura. Así que no estoy contento con esto”, cerró.

No obstante, la afirmación de Trump de $1,000 dólares por partido no se corresponde con la realidad. Posiblemente quiso hacer referencia a todos los partidos de la temporada.

El tema no es menor para la Casa Blanca. La discusión estalla justo cuando la NFL presiona a las cadenas de televisión abierta para elevar los montos de los contratos de transmisión que expiran en 2029.

No es la primera vez que Trump critica a la NFL. Ya lo había hecho por la nueva regla de ‘kickoff’, como lo hizo en esta última entrevista.

También lo hizo antes del último Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks por el anuncio de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo.

El mandatario dio a entender que la liga estaba “politizando” el espectáculo y permitiendo que figuras como Bad Bunny usaran plataformas masivas para enviar mensajes que él consideraba divisivos.



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