“No es una buena imagen”: Fernando Mendoza duda sobre asistir a la Casa Blanca

El mariscal de campo Fernando Mendoza duda si asistir a la visita de Indiana Hoosiers a la Casa Blanca al considerarlo que no daría una buena imagen debido a sus compromisos con Las Vegas Raiders.

Mendoza, seleccionado número uno global por los Raiders hace menos de dos semanas, fue consultado sobre asistir a la visita programada del equipo universitario el 11 de mayo.

El jugador respondió que estaba preparado para perderse la visita porque coincide con el primer día de entrenamiento con Las Vegas Raiders. Mendoza considera que como novato, está“en la parte más baja de la jerarquía”.

“No puedo faltar a la práctica. Como novato, no creo que sea una buena imagen”, dijo. “Quiero servir de la mejor manera a mis compañeros, y no sé si eso ayudaría a cumplir ese objetivo”, añadió.

#Raiders QB Fernando Mendoza says if Indiana’s White House visit on May 11 coincides with a day of practice, he won’t be able to go:



“I’m at the bottom of the totem pole here. I gotta prove myself. I can’t miss practice. … As a rookie, I don’t think that’s a good look.” pic.twitter.com/flg4VGLiXX — Ari Meirov (@MySportsUpdate) May 3, 2026

Posteriormente, Mendoza admitió que tuvo que revisar el calendario de los Raiders, y al parecer sí estará libre para asistir a la visita a la Casa Blanca.

Esto porque el primer día de Actividades Organizadas del Equipo es el 18 de mayo y no el 11 como tenía pensando inicialmente. Aun así, el mariscal de campo ha estado con los Raiders este fin de semana para el minicamp de novatos.

“Ayer pensé: ‘Wow, tengo mucho en qué trabajar’”, dijo. “Todos aquí en el campamento de novatos son jugadores realmente, realmente buenos, así que necesito elevar mi nivel cuando lleguen los OTAs y el training camp”, explicó.

Mendoza ayudó a Indiana a lograr una temporada histórica en 2025, con los Hoosiers terminando 16-0 y ganando el primer campeonato nacional en la historia de la escuela.

De hecho, Donald Trump estuvo en la final y presenció el partido en un palco del Hard Rock Stadium. El quarterback, de 22 años, también ganó el Trofeo Heisman y cerró la temporada con 41 pases de touchdown y 3,535 yardas aéreas.

Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde ya es leyenda.



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