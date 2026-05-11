Falleció Craig Morton, primer QB en jugar la Super Bowl con dos equipos

La NFL perdió este fin de semana a una de sus figuras más icónicas. El exquarterback Craig Morton, reconocido por ser el primer jugador en su posición que fue titular en la Super Bowl con dos franquicias distintas, falleció el sábado a los 83 años.

La noticia la confirmaron los Denver Broncos este lunes tras el comunicado oficial de su familia, lo que generó una ola de mensajes de condolencias por parte de los Dallas Cowboys y los New York Giants.

La trayectoria de Morton en la liga abarcó 18 temporadas marcadas por el éxito y la resiliencia. Seleccionado en la quinta posición del Draft de 1965 por los Dallas Cowboys, el mariscal de campo lideró al equipo tejano hacia su primera aparición en una Super Bowl (V), donde cayeron ante los Baltimore Colts.

Aunque obtuvo un anillo de campeón en la edición VI, su etapa en Dallas estuvo definida por la famosa rivalidad deportiva con Roger Staubach, con quien llegó a alternar jugadas en el mismo partido bajo las órdenes de Tom Landry.

Tras un periodo complicado con los New York Giants entre 1974 y 1976, Morton vivió una segunda juventud al unirse a los Denver Broncos en 1977. En su primer año en Colorado, capitaneó a la ofensiva del equipo, apoyada en la legendaria defensa “Orange Crush”, y alcanzó la Super Bowl XII, precisamente contra sus antiguos compañeros de Dallas. Este logro lo consagró como el primer quarterback en disputar el trofeo Lombardi con dos escudos diferentes, un hito que lo llevó directamente al Anillo de la Fama de los Broncos.

En total, disputó 207 partidos de temporada regular y acumuló casi 28,000 yardas por aire. Sus tres antiguas franquicias destacaron este lunes su calidad como líder y compañero, recordando el legado de un jugador que, nacido en Michigan y forjado en la Universidad de California, transformó la historia de cada equipo por el que pasó.

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