Trump se someterá a nuevo chequeo médico a finales de mayo, confirma la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el próximo 26 de mayo para realizarse un chequeo médico y dental, un chequeo que corresponde a un examen físico anual y a cuidados de rutina.

Será la cuarta revisión médica del mandatario que se hace pública desde su retorno a la presidencia, y ocurre semanas antes de que el mandatario cumpla 80 años, informó The Associated Press.

Diagnósticos previos de Trump

Durante su evaluación anual en abril de 2025, el médico presidencial y capitán de la Armada, Sean Barbabella, dictaminó que el presidente estaba “plenamente apto” para sus funciones. El reporte destacó que hubo una pérdida de peso de 9 kilos (20 libras) en comparación con los registros de 2020.

Sin embargo, el historial reciente reflejó que en 2025 se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, tras presentar una hinchazón leve en las piernas. Asimismo, la Secretaría de Prensa, Karoline Leavitt, aclaró en su momento que los hematomas en las manos del mandatario se deben a la irritación por constantes apretones de manos y al uso de aspirina preventiva.

¿Qué ha dicho Trump sobre su condición de salud?

Pese a las dudas sobre su estado de salud reciente, el presidente ha manifestado sentirse en óptimas condiciones. Durante un evento en el Despacho Oval este lunes, Trump afirmó que “literalmente me siento igual”, comparando su estado actual con el de hace 50 años. “No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos”, agregó.

Respecto a su actividad física, la semana pasada mencionó en tono de humor que entrena “como un minuto al día, como máximo”.

La revisión dental programada sigue a dos consultas previas realizadas en Florida. La cita en el Walter Reed se efectuará diez días después de su viaje previsto a Beijing para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

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