Casiey, hija de Rubby Pérez, habla por primera vez sobre la tragedia del Jet Set y pide justicia

Luego de estar un año sin querer declarar a los medios de comunicación, finalmente una de las hijas de Rubby Pérez, Casiey, rompió el silencio tras ser entrevistada por el periodista Tony Dandradas para el programa de Univisión Primer Impacto.

Jet Set fue una famosa discoteca ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, que colapsó mientras el legendario merenguero se encontraba cantando en vivo, lo que ocasionó su deceso y el de decenas de personas que se encontraban presenciando su presentación.

Casiey quiere que la justicia mantenga a los “responsables” en proceso penal

“Hasta el último momento estaba jurando que mi papá estaba vivo, hasta que tú me dijiste”, confesó Casiey a Tony, quien fue el que le confirmó el fallecimiento de su padre aquel 8 de abril de 2025.

Tras aquel lamentable suceso, Antonio y Maribel Espaillat, los dos hermanos dueños de la discoteca, se encuentran bajo un proceso penal por acusaciones de no tomar precauciones ante las malas condiciones estructurales en las que se encontraba y este 15 de junio puede haber un juicio final, sobre lo que también comentó Casiey.

“Me partiría el corazón si no resulta como nosotros esperamos“, indicó, a lo que añadió que ella y la familia esperan que los hermanos sean culpables de homicidio voluntario. “Quiero que el caso vaya al próximo paso, que no quede ahí en junio 15“.

Casiey afirma que “la familia quedó rota”

Aunque declaró que se lleva bien con algunos de sus hermanos, la hija del icónico artista confesó que su “familia quedó rota” tras la muerte de su padre y las decisiones económicas y legales que tomaron algunos.

De hecho, reveló que no habla con su hermana Zulinka, quien se encontraba cantando con Rubby en el Jet Set, desde antes del deceso de su padre.

“La quiero mucho, la extraño. Siento mucho por lo que ella ha pasado, siento mucho dolor por ella. Quisiera estar ahí para abrazarla, apoyar a mis sobrinos y a su esposo. Oro todos los días por dejarle saber de frente que tiene gente que la quiere, que yo la quiero”, manifestó, aclarando que ha intentado comunicarse con ella (Zulinka), pero no ha tenido éxito.

Casiey también habló sobre el controversial cheque de 1.000.000 de pesos dominicanos, equivalente a unos $16.000, confesando que ella viajó a la audiencia en la República Dominicana en ese momento. Zulinka afirmó en aquel momento que se trató de un cheque laboral y no de una compensación personal por el fallecimiento de Rubby Pérez.

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