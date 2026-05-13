“Amor Prohibido” de Selena alcanzó el Salón de la Fama del Grammy

La estela artística de Selena Quintanilla sigue iluminando la música latina. A más de treinta años de su partida, la intérprete vuelve a ocupar un espacio central en el entorno cultural gracias a la decisión de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de sumar el álbum “Amor Prohibido” al GRAMMY Hall of Fame en 2026.

La distinción reconoce materiales que han dejado huella por su valor artístico y por haber superado los veinticinco años desde su lanzamiento.

Un disco que trascendió generaciones

Publicado en 1994, “Amor Prohibido” nació en pleno ascenso de la artista y se convirtió en una pieza esencial de su trayectoria. El disco encontró un lugar privilegiado en celebraciones dentro y fuera de México y Estados Unidos, y con el paso del tiempo se mantuvo como uno de los favoritos del público.

La propia cuenta póstuma de la cantante celebró la noticia meses atrás con un mensaje que reunió emoción y orgullo: “Hoy, la Academia de la Grabación reveló las grabaciones incluidas en el distinguido Salón de la Fama de los GRAMMY en 2026. Nos honra enormemente anunciar que la incluida este año es SELENA, Amor Prohibido – Álbum”.

El reconocimiento también honra el camino que la artista trazó con una discografía en crecimiento. Antes de este lanzamiento, la cantante había presentado títulos como “Selena” (1989), “Ven conmigo” (1990), “Entre a mi mundo” (1992) y “Live” (1993), cada uno con un impacto particular dentro de la escena tejana.

Canciones que marcaron una época

El álbum tuvo como carta de presentación la pieza homónima, con letra de A.B. Quintanilla III y Pete Astudillo, aparecida el 13 de abril de 1994. Más adelante llegaron “Bidi Bidi Bom Bom”, con su energía orientada hacia la cumbia tejana; “No me queda más”, que combinó mariachi y balada romántica; y “Fotos y recuerdos”, donde convivieron elementos de cumbia y arreglos con guitarras.

El repertorio completo sumó diez pistas con títulos como “Cobarde”, “El chico del apartamento 512”, “Techno Cumbia”, “Tus desprecios”, “Si una vez” y “Ya no”. Esa variedad sonora impulsó al proyecto a convertirse en el cuarto álbum latino más vendido en Estados Unidos, además de llevarlo a una nominación al Grammy en 1995 dentro de la categoría “Mejor interpretación mexicoamericana”. La cantante ya había conquistado esa estatuilla un año antes con “Live”.

El ingreso de “Amor Prohibido” al Salón de la Fama enaltece la obra de una artista imprescindible y también ratifica y recuerda la vigencia de la música tejana, además del impacto duradero de una figura que sigue viva en cada interpretación.

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