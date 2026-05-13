Dalma y Gianinna Maradona demandaron a la exjueza encargada del caso de su padre

Dalma y Gianinna Maradona, hijas del legendario Diego Armando Maradona, presentaron una demanda por “daños y perjuicios” contra la exjueza Julieta Makintach.

La acción legal, difundida este miércoles, reclamó una indemnización de 300 millones de pesos (poco más de $215,000 dólares) tras la anulación del primer juicio por la muerte del exfutbolista en mayo de 2025.

La controversia estalló cuando se conoció que la magistrada trabajó en un documental no autorizado titulado ‘Justicia Divina’ mientras presidió el tribunal. Debido a este conflicto de intereses, Makintach fue recusada y posteriormente destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

El escándalo provocó que se anulara un proceso que ya contó con 21 audiencias y el testimonio de 44 personas, lo que las demandantes calificaron como un “obrar inescrupuloso” que afectó la memoria de su padre. Los abogados de las hermanas Maradona consideraron que la conducta de la exjueza fue “antijurídica y negligente”, frustrando el derecho a un juicio justo.

El litigio también alcanzó a la productora ‘La Doble S.A.’, al guionista Juan Manuel D’Emilio y a la decoradora María Pía Alemán, todos presuntamente involucrados en la producción audiovisual que nunca se estrenó.

Mientras esta demanda civil avanzó, un nuevo juicio penal comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro. En este nuevo proceso, la justicia buscó determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por el fallecimiento del astro argentino ocurrido en noviembre de 2020.

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