Cristo Fernández, actor mexicano de Ted Lasso, se convierte en futbolista profesional de la USL

“El fútbol es vida” dejó de ser solo una frase de pantalla. Cristo Fernández, el actor mexicano de ‘Ted Lasso’ en la producción de la plataforma Apple TV, se convirtió oficialmente en futbolista profesional tras firmar con El Paso Locomotive, equipo de laUSL Championship en Estados Unidos.

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El pasado martes por la tarde, El Paso Locomotive hizo oficial la contratación en redes sociales de un Cristo que se desempeñará como delantero luego de haber debutado profesionalmente a comienzos de marzo y haber pasado por un periodo de prueba de dos meses con el equipo.

Cristo, quien en la serie interpreta a un futbolista mexicano llamado ‘Dani Rojas’, pareció tomarse el guion al pie de la letra. Ya en marzo había aparecido en un amistoso de pretemporada con El Paso Locomotive de la USL Championship.

Fernández disputó un partido amistoso contra el New Mexico United. También fue fotografiado entrenando durante un fin de semana.

El mexicano, que encarnó el personaje de un futbolista para el equipo imaginario AFC Richmond por tres temporadas en ‘Ted Lasso’, estuvo a punto de ser futbolista profesional antes que actor.

Jugó fútbol hasta los 15 años en la academia Tecos FC, entonces un equipo mexicano de primera división. Sin embargo, dos lesiones de rodilla cambiaron su futuro deportivo.

Su sueño truncado le animó a estudiar Comunicación en la Univa. Tras dedicarse a la actuación, se mudó al Reino Unido para cursar una maestría en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey.

En 2017 fundó su propia compañía cinematográfica, Espectro MX Films, con la que comenzó a producir y coproducir proyectos independientes.

Su salto a la fama llegó con ‘Ted Lasso’, la serie de Apple TV con Jason Sudeikis como protagonista. Ese papel le abrió puertas en cine y tuvo apariciones en producciones como Venom y Sonic.



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