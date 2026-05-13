Kash Patel rechaza señalamientos de ebriedad en tensa audiencia en el Senado

El director del FBI, Kash Patel, atacó furiosamente contra un legislador demócrata en una audiencia presupuestaria, tildando las acusaciones de que bebe alcohol en exceso durante su jornada de trabajo y de que a veces no se le ha podido ubicar por su propio personal como “inequívocamente y categóricamente falsas”.

“No me dejaré manchar por acusaciones infundadas y declaraciones fraudulentas de los medios de comunicación”, le lanzó Patel al senador Chris Van Hollen en medio de un tenso intercambio que inició cuando el demócrata de Maryland lo confrontó sobre un artículo en la revista The Atlantic que pintaba un retrato poco halagador sobre su liderazgo al frente del FBI.

Asimismo, Patel presentó una demanda por $250 millones de dólares a raíz del mencionado artículo. The Atlantic declaró que respalda su reportaje y que se defenderá enérgicamente contra la “demanda sin fundamento”.

Patel interrumpió a Van Hollen a gritos y trató de darle la vuelta al asunto acusándolo de “vender margaritas a costa de los contribuyentes” en El Salvador, haciendo referencia a la visita que el demócrata hizo en 2025 pasado a Kilmar Abrego García mientras estaba detrás de las rejas luego de la deportación errónea al país.

“La única persona que ha estado bebiendo durante el día a costa de los contribuyentes ha sido usted”, manifestó Patel.

“Director Patel, por favor”, señaló Van Hollen. “Se trata de acusaciones graves en su contra”.

En otro momento, el demócrata le preguntó al director del FBI si estaba dispuesto a someterse a una prueba para determinar si una persona tiene un problema con el alcohol, a lo que Patel respondió: “Me someteré a cualquier prueba que usted esté dispuesto a hacer”.

El demócrata tildó de “demostrablemente falsas” las afirmaciones de Patel sobre las margaritas en El Salvador. Después de la reunión del año pasado, Van Hollen acusó públicamente al gobierno del país centroamericano de haber tergiversado la naturaleza de su reunión con bebidas que parecían contener alcohol y que había tratado que tuviera lugar junto a la piscina de un hotel, informó AP News.

El tenso intercambio se desarrolló en medio de una audiencia anual del subcomité de presupuesto del Senado, en la que participaron Patel y otros altos mandos policiales. El director del FBI aprovechó el momento para resaltar lo que describió como importantes logros en la lucha contra el crimen desde que asumió el cargo, y recibió acogida por parte de los senadores republicanos, quienes elogiaron su liderazgo.

Por su parte, los demócratas interrogaron a Patel sobre sus viajes que han causado titulares y que han unido sus deberes profesionales con su tiempo libre privado, incluyendo un viaje a los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, donde celebró con el equipo masculino de hockey de EE.UU. luego de que ganaran la medalla de oro, así como sobre los despidos masivos de agentes que laboraron en investigaciones sobre el presidente Donald Trump.

“Usted asistió a los Juegos Olímpicos de Milán”, apuntó el senador Chris Coons, demócrata por Delaware. “¿Cuánto le costó el viaje y en qué medida le ayudó a cumplir su misión como director del FBI?”

Patel respondió que el FBI era responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos y aseguró que su viaje a Italia ayudó a facilitar el traslado a custodia estadounidense de un ciberdelincuente chino que había sido arrestado por las autoridades de la nación europea.

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