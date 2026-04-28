Tim Walz enfrenta críticas tras atribuirse mérito de redadas federales contra fraudes en Minnesota

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se vio envuelto en una controversia después de que intentara atribuirse el mérito de las redadas federales contra fraudes realizadas el martes en el estado, ya que previamente había calificado las investigaciones sobre fraude como parte de una “supremacía blanca”, sorprendió a muchos al señalar que las redadas se realizaron gracias a la cooperación entre agencias estatales y federales, lo cual fue critica y cuestionado por Kash Patel, director del FBI.

Walz destacó en su cuenta de X que las redadas fueron posibles porque las agencias estatales detectaron “comportamientos irregulares” y los reportaron.

“Si cometes fraude en Minnesota, te atraparán”, afirmó, destacando la importancia de la colaboración entre las agencias de seguridad. “Las investigaciones conjuntas funcionan, y de ellas depende la justicia”, agregó.

FBI reacciona a declaraciones de Walz

Sin embargo, esta afirmación provocó una rápida respuesta del director del FBI, Kash Patel.

“¿Cómo? El FBI y el Departamento de Justicia, junto con nuestros socios del DHS, redactaron y ejecutaron todas las órdenes de registro hoy. Pero adelante, atribúyase el mérito de nuestro trabajo mientras nosotros destapamos el fraude que azota a Minnesota bajo su mandato”, destacaó Patel en hilo en la red social X.

Come again? This FBI and DOJ with our DHS partners drafted and executed every search warrant today. But go ahead and take credit for our work while we smoke out the fraud plaguing Minnesota under your governorship. https://t.co/HczInx5sZm — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 28, 2026

Walz insistió en que su gobierno siempre había apoyado las investigaciones sobre fraude y destacó el trabajo conjunto entre las agencias estatales y federales.

Walz pide investigar asesinato de Alex Pretti y Renee Good

Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que se investigara el asesinato de dos ciudadanos de Minnesota a manos de agentes federales de inmigración a principios de este año.

“Ahora trabajemos en una investigación conjunta sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good, en lugar de seleccionar solo los casos en los que buscamos justicia y en los que hacemos la vista gorda”, dijo Walz, refiriéndose a los asesinatos de los ciudadanos.

DHS reacciona a dichos de Walz

Por su parte, Markwayne Mullin, recién nombrado jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también se sumó a las críticas a Walz.

“No tienes ninguna credibilidad en este tema. Haz ignorado y minimizado deliberadamente el fraude y el abuso generalizados en Minnesota. Esta ofensiva contra el fraude se ha producido gracias al liderazgo del presidente Trump. Haremos responsables a quienes roban a los estadounidenses”, escribió Mullin en su cuenta de X.