Univisión transmitirá el Super Bowl LXI en alianza con ESPN

El upfront de TelevisaUnivisión estuvo lleno de novedades y una de las más importantes para los amantes del deporte, especialmente del fútbol americano, es que esta cadena transmitirá la próxima edición del Super Bowl en una nueva alianza con ESPN.

Con esto, Univisión sigue apostando a los deportes, pero sin dejar a un lado el aspecto del entretenimiento, siendo conscientes de que el espectáculo del medio tiempo siempre es una de las máximas atracciones de este evento a nivel mundial.

Univisión confirmó una sublicencia con la cadena deportiva más grande del mundo sin dar mayores detalles, aunque todo parece indicar que se trata de todos los derechos.

Otros eventos deportivos que serán transmitidos por Univisión

TelevisaUnivisión también anunció entre su contenido a exponer para este y el próximo año que tendrán varias transmisiones de balompié, en la que están incluidas la Conmebol Libertadores, eventos de la Concacaf, y extendieron su acuerdo con la selección mexicana hasta 2034.

Aunado a eso, informaron que transmitirán el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la Fórmula 1, y en el mismo sentido, la Copa Oro también se verá por las distintas plataformas de esta cadena en alianza con MrBeast.

Univisión no para en su objetivo de entretener

Con respecto a otros anuncios importantes, la cadena adelantó un acuerdo con Marc Anthony relacionado con algunas propuestas musicales. Además, el emblemático animador chileno Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco.

En el upfront igualmente se anunció una edición de los Premios Juventud sin precedentes, realizando una especie de festival durante una semana que comenzará en Estados Unidos y concluirá en Marbella, España. Las telenovelas y los realities seguirán siendo parte también de la programación habitual de Univisión, una cadena televisiva que una vez más está demostrando por qué es una de las más queridas por los latinos, por su variedad de opciones e innovaciones.

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