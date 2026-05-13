México anunció prelista de Javier Aguirre con 55 jugadores, incluido Diego Lainez

La selección mexicana de Javier Aguirre dio a conocer el pasado martes una prelista de 55 futbolistas que podrán competir por un lugar en la convocatoria definitiva rumbo al Mundial de 2026.

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A través de sus plataformas digitales, el combinado nacional publicó el grupo preliminar de jugadores que el Vasco Aguirre mantiene en consideración y de los cuales saldrá la nómina final que representará a México en la próxima Copa del Mundo.

El Tricolor arrancó hace una semana su preparación rumbo al Mundial con un grupo inicial integrado por futbolistas de la Liga MX, mientras que los elementos que militan en el extranjero se sumarán conforme concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.

En el listado también figuran jugadores que atraviesan procesos de recuperación, como Rodrigo Huescas y Julián Araujo, además de César Huerta, quien apenas retomó actividad con su equipo tras superar una pubalgia que lo mantuvo fuera de las canchas por más de cinco meses.

De esta prelista saldrán los 26 convocados definitivos para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La semana pasada, la selección ya había revelado un primer grupo de 12 futbolistas de la Liga MX que iniciaron concentración y que tienen asegurado su lugar en el torneo.

Prelista de 55 jugadores de México

Porteros: Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa y Raúl Rangel.



Defensas: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma y Víctor Guzmán.



Medios: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Jesús Angulo.

Delanteros: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Santiago Giménez.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Javier Aguirre deberá definir el próximo lunes 1 de junio la lista definitiva de 26 convocados que representarán a México en el Mundial 2026, a solo dos semanas del debut ante Sudáfrica.



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