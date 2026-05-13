Pete Hegseth sostiene que Trump no necesita permiso legislativo para ataque a Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el presidente Donald Trump no requiere la aprobación del Congreso para recomenzar los ataques contra Irán, pese a haber superado el límite de 60 días permitido por la ley federal.

El testimonio del líder del Pentágono ante el Comité de Asignaciones del Senado se produjo luego que el gobierno republicano superara el plazo de 60 días ordenado por la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para pedir la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar.

La administración Trump había declarado a inicios de este mes que las hostilidades con Irán habían cesado, por lo que no solicitaba la mencionada autorización.

No obstante, Hegseth dijo, durante el interrogatorio de la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, que el mandatario tendría la autoridad para reanudar los ataques si Trump lo considera necesario.

“Si el presidente decidiera reanudar las actividades, contaríamos con todas las autorizaciones necesarias para hacerlo”, manifestó Hegseth.

Asimismo, Murkowski presionó todavía más al secretario de Defensa, cuestionándole si sería “útil para el presidente que quedara claro que, de hecho, el Congreso sí proporcionó una AUMF”.

“Consideramos que cuenta con todas las facultades necesarias en virtud del Artículo 2”, señaló Hegseth, refiriéndose a la sección de la Constitución de Estados Unidos que define los poderes presidenciales.

Hegseth compareció en el Capitolio para testificar sobre la exorbitante solicitud presupuestaria del gobierno, de casi $1.5 billones de dólares, para el año fiscal 2027.

No obstante, la guerra con Irán dominó la audiencia, particularmente dado que Estados Unidos e Irán continúan estancados en las negociaciones para poner fin al conflicto y bajo un frágil alto el fuego, informó CNBC.

El conflicto bélico, que lleva más de tres meses, ha causado un fuerte aumento en los costos de la gasolina en Estados Unidos y del petróleo. Su precio se disparará en todo el ámbito mundial a medida que Irán siga bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo de todo el mundo antes de la guerra con Irán.

De acuerdo con la Resolución sobre Poderes de Guerra, Trump está obligado a obtener el consentimiento del Congreso para el uso prolongado de la fuerza militar más allá de 60 días. El gobierno ha alegado que la ley es inconstitucional y que el presidente tiene la autoridad para ejecutar operaciones militares en virtud del Artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos.

El mandatario comunicó al Congreso el 1 de mayo que las hostilidades habían terminado, el mismo día en que perdía vigencia el plazo para la autorización del Congreso.

No obstante, Murkowski pareció manifestar su preocupación por la interpretación que la administración republicana hace del estatuto.

“La resolución sobre los poderes de guerra es bastante clara al respecto; exige que el presidente ponga fin a las hostilidades en un plazo de 60 días, a menos que el Congreso autorice lo contrario“, apuntó. “Al parecer, las hostilidades no han terminado”.

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