Puedes pedir parte del Seguro Social de tu ex sin que lo sepa si estuvieron casados más de 10 años

Muchas personas divorciadas desconocen que todavía podrían tener derecho a recibir beneficios del Seguro Social basados en el historial laboral de su exesposo o exesposa, incluso años después de haber terminado el matrimonio y sin necesidad de pedir permiso o avisarle.

El tema volvió a llamar la atención tras el caso de una mujer de 66 años que se divorció hace 12 años después de un matrimonio de 14 años, según reportó el portal 24/7 wall St.

Aunque ella recibe alrededor de $1,200 mensuales del Seguro Social al alcanzar su edad plena de jubilación, su exmarido recibe aproximadamente $3,200 al mes, lo que podría aumentar considerablemente el beneficio que ella cobra actualmente.

Qué requisitos debes cumplir

Las reglas del Seguro Social en Estados Unidos permiten que una persona divorciada solicite beneficios con base en el historial laboral de su expareja si cumple ciertas condiciones.

Entre ellas, el matrimonio debió durar al menos 10 años, la persona solicitante debe tener al menos 62 años y no haberse vuelto a casar. Además, el exesposo o exesposa también debe tener al menos 62 años.

Otro detalle importante es que el divorcio debe haberse concretado hace dos años o más si la expareja todavía no solicita sus propios beneficios.

Tu ex no recibe menos dinero

Uno de los puntos que más sorprende a muchas personas es que el ex no necesita aprobar la solicitud y tampoco recibe menos dinero por ello.

El Seguro Social no reduce el cheque mensual del beneficiario original y, según la información compartida, ni siquiera es necesario que el ex sea notificado.

Cuánto dinero adicional podría recibirse

El Seguro Social paga el monto más alto entre el beneficio personal y el beneficio por exesposo o exesposa, pero no ambos al mismo tiempo.

En el ejemplo compartido, si la mujer espera hasta su edad plena de jubilación de 67 años, podría recibir hasta el 50% del beneficio base de su exmarido.

Eso equivaldría a unos $1,600 mensuales, en lugar de los $1,200 que recibe actualmente.

La diferencia sería de aproximadamente $400 adicionales al mes o cerca de $4,800 más al año de por vida.

Pedirlo antes puede reducir el pago

La cantidad máxima solo aplica si la persona espera hasta la edad plena de jubilación.

Si alguien solicita el beneficio desde los 62 años, el monto se reduce considerablemente.

Según la Administración del Seguro Social, quienes comienzan a cobrar a esa edad reciben cerca del 72% del beneficio correspondiente.

En el caso citado, eso significaría recibir aproximadamente $1,140 al mes en lugar de $1,600, una diferencia cercana a $460 mensuales.

El beneficio puede aumentar si el ex fallece

Otra parte importante de las reglas es que, si el exesposo fallece primero, el beneficio puede transformarse en un beneficio para sobrevivientes divorciados.

En ciertos casos, eso permitiría recibir hasta el 100% del pago del ex, lo que en este ejemplo equivaldría a unos $3,200 mensuales.

Por ello, especialistas señalan que volver a casarse antes de los 60 años podría afectar el acceso a ese beneficio futuro, salvo que el nuevo matrimonio termine.

También podría haber consecuencias fiscales

El aumento en los ingresos del Seguro Social podría provocar que una parte de esos beneficios se vuelva gravable.

La fórmula federal considera los ingresos combinados y comienza a aplicar impuestos cuando una persona soltera supera los $25,000 anuales entre ingresos y parte de los beneficios del Seguro Social.

Por ello, expertos recomiendan analizar cuidadosamente retiros de cuentas de jubilación o movimientos financieros importantes antes de solicitar el beneficio.

Qué recomiendan hacer antes de solicitarlo

Especialistas sugieren revisar primero documentos como el acta de matrimonio y el decreto de divorcio para confirmar que el matrimonio superó los 10 años exactos.

También recomiendan consultar una estimación del beneficio del exesposo, ya que si la diferencia entre ambos pagos es pequeña, podría no convenir cambiar de beneficio.

Además, señalan que esperar hasta la edad plena de jubilación suele ser la decisión más favorable para evitar reducciones permanentes en el cheque mensual.

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