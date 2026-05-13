Millones ya perdieron reembolsos de impuestos y enfrentan embargo salarial por préstamos estudiantiles

Más de 3.6 millones de personas ya están en incumplimiento con sus préstamos estudiantiles federales y el gobierno les está cobrando: embargos salariales, pérdida de reembolsos de impuestos y descuentos automáticos en beneficios federales.

De acuerdo con un informe publicado este martes 12 de mayo de 2026 por la Reserva Federal de Nueva York, el gobierno tiene la facultad de retener hasta 15% del salario, embargar devoluciones de impuestos, así como dinero del Seguro Social.

Pero la situación podría empeorar pronto. Cerca de 7 millones de prestatarios inscritos en el plan SAVE tienen hasta el 1 de julio de 2026 para cambiarse a otro programa de pago. Quienes no lo hagan podrían entrar en una nueva ola masiva de incumplimientos este verano, con graves consecuencias para sus ingresos.

Una deuda que se convierte en embargo sin previo aviso

Caer en ‘default’ no es solo una alerta en el historial crediticio. Las consecuencias son inmediatas. Según el Departamento de Educación (ED):

Retención de hasta el 100% del reembolso de impuestos , incluidos créditos como el Child Tax Credit

, incluidos créditos como el Child Tax Credit Embargo de hasta el 15% del salario neto con solo 30 días de aviso previo

con solo 30 días de aviso previo Descuento de hasta el 15% del Seguro Social, aunque esta medida está pausada temporalmente por decisión administrativa

El umbral para caer en incumplimiento es acumular 270 días sin pagar, equivalente a unos nueve meses. El gobierno no necesita presentar una demanda judicial para iniciar las retenciones: actúa directamente sobre salarios y reembolsos.

La segunda ola que ya viene

Los datos de la Fed de Nueva York revelan una tendencia preocupante: 1 millón de personas cayeron en default en el cuarto trimestre de 2025, y otros 2.6 millones lo hicieron en el primer trimestre de 2026.

El prestatario en incumplimiento tiene hoy casi 40 años en promedio, es decir, son adultos con familia, trabajo e hipoteca.

“Estas altas tasas de morosidad sugieren que sus dificultades van más allá de los préstamos estudiantiles, y es probable que empeoren cuando se reanuden las medidas de cobro”, indicaron los investigadores de la Fed de Nueva York.

El plan SAVE desapareció: ¿qué deben hacer los 7 millones afectados?

El plan SAVE fue declarado ilegal por un tribunal federal de apelaciones en marzo de 2026. Luego del fallo, el ED instruyó a los inscritos en SAVE a cambiarse a un plan alternativo, preferentemente el IBR, mientras el nuevo plan RAP estará disponible a partir del 1 de julio de 2026.

Las opciones disponibles:

Plan RAP (Repayment Assistance Plan): pagos de entre 1% y 10% del ingreso, mínimo $10 al mes. Disponible desde el 1 de julio de 2026

(Repayment Assistance Plan): pagos de entre 1% y 10% del ingreso, mínimo $10 al mes. Disponible desde el 1 de julio de 2026 Plan IBR (Income-Based Repayment): pago según ingresos, condonación posible en un plazo entre los 20 o 25 años

(Income-Based Repayment): pago según ingresos, condonación posible en un plazo entre los 20 o 25 años Plan Estándar: cuotas fijas según monto total de deuda

Quien no elija un plan será transferido automáticamente al plan estándar, donde tendrá que pagar cuotas potencialmente más altas.

¿Qué puedes hacer ahora mismo si tienes un préstamo estudiantil en riesgo?

Verifica tu estatus en studentaid.gov o llama a tu administrador de préstamos Si estás en SAVE, elige un nuevo plan antes de la fecha límite del 1 de julio Si ya estás en default, llama al Departamento de Educación: 1-800-621-3115 Para saber si tu reembolso corre peligro, llama al Programa de Compensación del Tesoro: 1-800-304-3107 Para salir del default necesitas: rehabilitación del préstamo (9 pagos a tiempo) o consolidación en nuevo préstamo directo

Para las familias hispanas, perder el reembolso de impuestos puede significar $2,000 o $3,000 dólares que ya tenían destinados a pagos importantes como renta, deudas o emergencias. No es un inconveniente menor.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el default en préstamos estudiantiles

¿Cuándo entra en default un préstamo estudiantil federal?

Después de 270 días sin pagar. Antes, el préstamo pasa por etapas de morosidad desde los 90 días. El gobierno no necesita ir a la corte para iniciar cobros de manera automática.

¿Puede el gobierno retener mi reembolso de impuestos?

Sí, hasta el 100%, incluyendo el Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credit. Solo el gobierno federal o estatal tiene esa facultad; acreedores privados no.

¿Qué opciones tengo si estaba en SAVE?

A partir del 1 de julio de 2026 puedes inscribirte en el plan RAP, con pagos mínimos de $10 al mes. También puedes optar por IBR u otros planes basados en ingresos.

¿Qué pasa si no elijo un nuevo plan antes del plazo?

Serás trasladado automáticamente al plan estándar, con cuotas potencialmente más altas. Podrías terminar pagando más cada mes sin haberlo decidido.

Conclusión

El 1 de julio de 2026 es el momento en que millones de prestatarios deberán demostrar que actuaron para regularizar sus préstamos estudiantiles. El gobierno ya reactivó los cobros: hay 3.6 millones en default y las pausas son temporales.

Para las familias hispanas, con menos margen financiero para absorber pérdidas, ignorar una carta del ED puede costar el reembolso de impuestos, parte del salario o una fracción del Seguro Social. El reloj ya está corriendo.

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