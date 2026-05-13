Senado bloquea por séptima vez intento demócrata de frenar guerra con Irán

Los republicanos del Senado bloquearon este miércoles, por séptima vez consecutiva, una resolución impulsada por los demócratas para limitar la participación militar de Estados Unidos en la guerra con Irán, un conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero y que ya supera los dos meses.

La iniciativa fue rechazada por un solo voto, 50 frente a 49, después de que tres republicanos se alinearan con los demócratas para respaldar la medida. Lisa Murkowski se unió esta vez a Susan Collins y Rand Paul, quienes ya habían cuestionado previamente la continuidad de la operación militar.

El senador centrista John Fetterman (Pensilvania) fue el único demócrata que votó en contra de la aprobación de la medida.

El bloque demócrata buscaba obligar a la Casa Blanca a retirar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, alegando que el Congreso no ha autorizado formalmente una guerra que comenzó hace más de dos meses.

Demócratas apelan a ley de 1973

La resolución fue presentada bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Congreso a autorizar formalmente las operaciones militares una vez transcurridos 60 días desde el inicio de una intervención lanzada por el presidente bajo circunstancias excepcionales.

Los demócratas sostienen que ese plazo expiró el 1 de mayo, ya que el conteo comenzó el 2 de marzo. Sin embargo, los republicanos argumentan que el reloj quedó suspendido debido al alto el fuego actualmente vigente entre Washington y Teherán.

Antes de la votación, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió a los republicanos apoyar la medida y criticó el impacto económico de la guerra.

Schumer también cuestionó unas declaraciones recientes de Donald Trump, asegurando que el presidente no está considerando el efecto del conflicto sobre el costo de vida y el precio de la gasolina en Estados Unidos.

“Fracaso Épico”

El senador Jeff Merkley, autor de la resolución, criticó duramente la operación militar estadounidense contra Irán, bautizada oficialmente como “Furia Épica”.

“Debería llamarse ‘Fracaso Épico’”, afirmó el legislador demócrata durante el debate.

Merkley sostuvo que la ofensiva no logró asegurar el control del uranio enriquecido iraní, fortaleció a sectores más radicales dentro de Irán y deterioró las relaciones de Washington con sus aliados internacionales.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Barrasso, acusó a los demócratas por “obstruir” los esfuerzos del presidente para defender la nación e impedir que Irán adquiera armas nucleares.

Aunque las iniciativas demócratas tienen pocas posibilidades de prosperar en el Senado controlado por los republicanos, el partido ha decidido presentar este tipo de resoluciones semanalmente para obligar a sus rivales políticos a fijar postura sobre la intervención militar en Oriente Medio.

Con información de EFE.

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