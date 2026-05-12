Trump describe el alto el fuego con Irán en estado crítico y sugiere pausar impuesto a la gasolina

El presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego con Irán se encuentra en “terapia intensiva” luego de rechazar la última propuesta de Teherán, que de acuerdo con algunos funcionarios incluía varias concesiones nucleares.

Asimismo, el mandatario republicano propuso suspender el impuesto federal a la gasolina para mitigar el aumento de los costos del combustible causado por la guerra.

La paralización de las negociaciones diplomáticas y los recientes intercambios de disparos podrían sumir a Oriente Medio de nuevo en una guerra abierta y alargar la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto bélico. Irán sigue bajo el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima importante para el traslado mundial de petróleo y gas, y EE.UU. está bloqueando los puertos iraníes.

Al cuestionarle si el alto el fuego sigue vigente, Trump dijo que estaba en “estado de soporte vital”.

“Diría que es el peor ahora mismo después de leer esa basura que nos enviaron”, añadió Trump. “Ni siquiera terminé de leerlo”.

El líder de la Casa Blanca afirmó apoyar la suspensión del impuesto federal a la gasolina, que subió a poco más de 18 centavos por galón, y a 24 centavos por galón para el diésel. Además, el Congreso, de mayoría republicana, tendría que aprobarlo. Este impuesto genera más de $23 mil millones de dólares anuales.

Su promesa se produjo luego de que los precios del combustible superaran los $4.50 dólares por galón la semana pasada. Trump estimó que el precio del petróleo y la gasolina caería en picado en cuanto terminaran las hostilidades.

Ambas partes continúan estando muy separadas

El presidente estadounidense exige una gran reducción de las actividades nucleares de Irán, mientras Teherán presiona para lograr un acuerdo más limitado que reabra el estrecho y levante el bloqueo antes de las nuevas negociaciones.

El primer ejecutivo aseguró que Irán había dicho que permitiría a Estados Unidos entrar y ayudar a extraer su uranio altamente enriquecido, pero se retractó en su última propuesta de alto el fuego. “Cambiaron de opinión porque no lo plasmaron por escrito”, indicó.

Por su lado, Irán no ha accedido públicamente a renunciar a su uranio, argumentando que tiene derecho a enriquecerlo y que su programa nuclear es totalmente pacífico. Dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron que el país se ha ofrecido a diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transportar el resto a un tercer país, informó AP News.

Se espera que Trump aproveche su viaje a China esta semana para hacer un llamado al presidente Xi Jinping a presionar a Irán. Pekín es el mayor comprador de petróleo crudo iraní, sujeto a sanciones, lo que le otorga influencia.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien empezó la guerra con Trump el 28 de febrero, exigió que todo el uranio altamente enriquecido de Irán sea retirado del país.

En una entrevista con la cadena CBS, declaró que si eso no se puede lograr por medio de negociaciones, Israel y Estados Unidos coinciden en que “podemos volvernos a enfrentar militarmente”.

Propuesta de Irán incluía enormes exigencias

La propuesta de Teherán pedía a Estados Unidos reconocer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, formalizando así su control sobre esta vía marítima internacional. Irán ha mantenido el estrecho prácticamente cerrado desde el principio de la guerra, permitiendo el paso únicamente a un número reducido de buques y cobrando peajes.

No obstante, los especialistas aseguran que tal acuerdo posiblemente violaría el derecho internacional que garantiza la libertad de navegación. Es probable que dicha propuesta también sea extensamente rechazada por la comunidad internacional. El estrecho estaba abierto al tráfico internacional antes de la guerra.

De acuerdo con la televisión estatal iraní, la nación de Oriente Medio también exige a EE.UU. el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones internacionales, el descongelamiento de los activos iraníes en el extranjero y el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah, grupo apoyado por Irán y con sede en el Líbano.

Israel y Hezbollah han seguido intercambiando ataques, particularmente en el sur del Líbano, desde que entró en vigencia un alto el fuego nominal el mes pasado.

“No exigimos ninguna concesión; lo único que exigimos fueron los derechos legítimos de Irán”, declaró Esmail Baghaei, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. “La parte estadounidense sigue insistiendo en sus posturas parciales y sus exigencias irrazonables”.

Pakistán sigue intentando negociar

Dos diplomáticos regionales cercanos a las conversaciones en curso expresaron que Pakistán continuaba con sus esfuerzos para lograr un compromiso.

Uno de ellos afirmó que Pakistán estaba tratando de hacer un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y allanar el camino para un diálogo más amplio sobre las cuestiones en las que las dos partes siguen divididas.

Pakistán tenía la esperanza de contribuir a la finalización del memorándum la semana pasada, pero el esfuerzo no se materializó y los mediadores siguen esforzándose en diferentes propuestas, declaró el diplomático.

El funcionario añadió que Islamabad está recibiendo apoyo de otros países de la región en sus esfuerzos por la paz.

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