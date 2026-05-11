Irán considera que su propuesta de paz no fue “excesiva” tras rotundo rechazo de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, defendió este lunes la propuesta de paz enviada al gobierno de Estados Unidos, la cual fue rotundamente rechazada por el presidente Donald Trump.

Durante su comparecencia semanal ante la prensa, Bagaei aseguró que las condiciones presentadas no representan peticiones excesivas, sino una defensa de los derechos soberanos de la nación, reseñó EFE.

Entre los puntos principales del documento iraní se encuentra el levantamiento total de las sanciones económicas y la liberación de los activos financieros iraníes que permanecen bloqueados en bancos extranjeros. Asimismo, el plan contempla que el gobierno estadounidense pague reparaciones por los daños del conflicto y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán aspira a mantener el control de Ormuz

Respecto al último punto, los medios iraníes señalan que Teherán busca mantener el control del paso marítimo para garantizar una navegación segura en el sector. El portavoz iraní cuestionó la postura internacional al preguntar si es excesivo reclamar el fin de la guerra en Líbano o la devolución de recursos nacionales.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, enfatizó Bagaei, quien describió las peticiones como “razonables y responsables”.

Respuesta de Donald Trump

La tensión entre ambos países escaló tras la publicación de Donald Trump en su red social Truth Social, donde rechazó la misiva iraní de forma inmediata.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, publicó el mandatario en su plataforma.

Bagaei lamentó además que el gobierno estadounidense mantenga una postura influenciada por lo que considera como “factores externos”.

“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, apuntó,

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