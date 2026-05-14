Agenda comunitaria NYC: venta de plantas en el High Line, torneo de futbolito y mucho más

La organización Friends of the High Line, que gestiona, mantiene y programa el High Line, anunció su primera venta de plantas, “Enraizados en la Resiliencia”, que tendrá lugar el sábado 30 de may, de 11 a.m. a 1 p.m., a la altura de la calle 14.

Como parte del programa «Naturaleza en la Ciudad» de High Line, esta venta de plantas y las charlas a cargo de los horticultores de High Line ofrecen a los visitantes una nueva forma de conectar con la reconocida horticultura del parque, llevando sus plantas y prácticas sostenibles a sus hogares y vecindarios.

Cada compra contribuirá directamente al mantenimiento y cuidado del parque y sus jardines. La venta presenta una cuidada selección de plantas perennes elegidas no solo por su belleza, sino también por su resistencia. Estas plantas fomentan la biodiversidad, mejoran la calidad del aire y crean hábitat para polinizadores y aves, prosperando en las difíciles condiciones de los entornos urbanos, desde la luz escasa hasta la sequía y las fuertes lluvias.

Entre las plantas destacadas se incluirán diversas especies comunes en los jardines del High Line, pero difíciles de encontrar en viveros comerciales, como la equinácea púrpura, la aguileña roja oriental, la estrella azul de hojas filiformes y el pasto azul pequeño.

Los fondos recaudados con la venta de plantas apoyan la labor continua de Friends of the High Line para el mantenimiento de los jardines del parque y la oferta de programación pública gratuita durante todo el año, garantizando que High Line siga siendo un espacio verde accesible y vital para todos.

Cuándo: Sábado, 30 de mayo de 2026

Sábado, 30 de mayo de 2026 Hora: 11 a.m. a 1 p.m.

11 a.m. a 1 p.m. Dónde: En High Line, a la altura de la calle 14

En High Line, a la altura de la calle 14 Más información: https://www.thehighline.org/events/high-line-plant-sale/

Torneo de futbolito

Inspirado en la Copa Mundial de Fútbol que se iniciará el próximo mes, McDonald’s New York Metro lanzó Serie Juvenil de Futbolito McDonald’s New York Metro, un programa regional de torneos diseñado para involucrar a jóvenes en edad de escuela secundaria a través de una competencia amistosa y conexión comunitaria.

La iniciativa, que se llevará a cabo del 20 de junio al 17 de julio y se realiza en colaboración con la organización Foosball Clubs USA, contará con nueve torneos de Futbolito que se llevarán a cabo en restaurantes McDonald’s del área metropolitana de Nueva York, culminando con un campeonato final donde el participante ganador recibirá una beca educativa de $5,000.

Las inscripciones están abiertas y se invita a estudiantes de 7.º a 12.º grado (de 12 a 18 años) del área metropolitana de Nueva York a participar.

Los estudiantes interesados en competir pueden obtener más información e inscribirse en FoosballClubsUSA.com. El cupo para cada torneo es limitado, por lo que se recomienda registrarse con anticipación.

Al concluir la serie, todas las mesas de Fútbolito utilizadas durante los torneos serán donadas a organizaciones juveniles locales. Crédito: Gemini | Impremedia

Feria de empleo

La feria de empleo de la concejal Sandy Nurse, “Construyendo nuestra ciudad”, se llevará a cabo este sábado 16 de mayo. Allí puede explorar oportunidades profesionales con agencias municipales, sindicatos e industrias ecológicas. El evento se llevará a cabo en 1474 Gates Avenue, Brooklyn, de 10 a.m. a 12 p.m. Regístrese en: tinyurl.com/D37jobfair2026.

Día de los caídos

Para conmemorar Memorial Day, la Asociación Conmemorativa de Soldados y Marineros realizará un evento el 25 de mayo, de 10:30 a.m. a 12 p.m. en el Monumento a los Soldados y Marineros (esquina de la calle 89 y Riverside Drive) para honrar a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas que dieron su vida por la patria.

Clínica de servicios legales

La asambleísta Jessica González-Rojas, en colaboración con New York Legal Assistance Group (NYLAG) y NYS Courts Access to Justice, realizará una Clínica gratuita de Servicios Legales, donde se podrá recibir asistencia legal confiable sobre: Servicios para inquilinos y propietarios de vivienda, asistencia de inmigración, beneficios públicos, derechos laborales y derecho familiar, entre otros temas. Las citas son limitadas, por lo que debe llamar hoy al (718) 457-0384 para reservar su espacio.

Cuándo: Jueves, 28 de mayo

Jueves, 28 de mayo Hora: 10 a.m. – 3 p.m.

10 a.m. – 3 p.m. Dónde: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens

Servicios a inmigrantes

ESU Center for New Immigrants ofrece clases de inglés gratuitas, servicios de orientación profesional y oportunidades de aprendizaje cultural para los nuevos residentes de Nueva York. Informes en www.esu-arnic.org.

Consultoría empresarial gratuita

Queens Together está trabajando con Queens Economic Development Corp para desarrollar una programación específica para restaurantes. Visite la página de Consultoría empresarial para ver quién y qué servicios están disponibles en https://www.queensny.org/programs/business-counseling. Los consultores están disponibles para ayudarlo en español e inglés.

Capacitación para adultos

El Centro de Aprendizaje para Adultos New Community (NCC) anunció la apertura de cursos para adultos: inglés como segundo idioma, ciudadanía, computación y talleres varios. Los cursos se ofrecen en todos los niveles, con horarios flexibles y cursos disponibles de lunes a sábados. El centro está localizado en el 563 Orange Street, Newark, Nueva Jersey. Informes en el (973) 558-5536.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, que no tienen seguro, a realizarse la prueba de forma gratuita. Haga una cita previa en el 1 (877) 628-9090.