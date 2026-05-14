Mujeres se fueron a las manos en las gradas del Dodger Stadium [VIDEO]

Una pelea entre varias mujeres en la parte alta del Dodger Stadium se volvió viral después de desatarse durante la derrota 6-2 de los Dodgers ante San Francisco Giants el pasado martes por la noche.

El enfrentamiento ocurrió en la sección de la cubierta superior, donde tres mujeres sentadas en una fila superior comenzaron a lanzar puñetazos contra otra mujer ubicada justo delante de ellas.

Aunque dos aficionados a los lados de la víctima intentaron intervenir, no lograron frenar la agresión y las atacantes mantuvieron el control de la pelea.

El video, ampliamente difundido en redes sociales, muestra cómo el guardia de seguridad escolta a las tres presuntas agresoras fuera del área.

Sin embargo, antes de retirarse, una de ellas se gira hacia las víctimas y hace señas asociadas a pandillas, lo que provocó gritos y tensión entre quienes observaban.

La escena generó aún más preocupación al revelarse que, apenas dos filas detrás de las agresoras, una mujer sostenía a su hijo pequeño mientras todo ocurría.

Se trata de la segunda trifulca protagonizada por mujeres que se hace viral en el Dodger Stadium. En el ‘Opening Day’ ante Arizona Diamondbacks,

En la grabación se observa a dos mujeres y dos hombres enfrentándose en las gradas. El grupo forcejea, se jala del cabello y lanza golpes en medio del caos.

Durante la trifulca, uno de los hombres pierde el equilibrio y cae hacia atrás, golpeándose contra una barandilla metálica. No obstante, a juzgar por las imágenes, no hubo lesiones de gravedad.

El conflicto estalló en las secciones de bajo costo del estadio, específicamente en la zona 309. Los fans involucrados en la violenta pelea lucían jerseys blancos de los Dodgers.



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