Falcao fuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026 por falta de “nivel competitivo”

El seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo confirmó este jueves que Radamel Falcao García no figura en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Durante una conferencia de prensa en Bogotá, el estratega argentino explicó que la ausencia del “Tigre” se debe estrictamente a su “nivel competitivo” actual en comparación con el resto de los delanteros seleccionados.

Lorenzo indicó que el criterio de elección se basó en el rendimiento deportivo y la competencia interna. Aunque el estratega dijo que siente una gran admiración personal por el atacante, señaló que tuvo que tomar decisiones difíciles para conformar el grupo.

Falcao, de 40 años, milita actualmente en Millonarios, pero no ha tenido continuidad tras sufrir una fractura en el arco cigomático el pasado 19 de abril, lesión de la que todavía se encuentra recuperando.

En lo que va de temporada con el club bogotano, el máximo goleador histórico de la selección colombiana solo ha podido disputar minutos en nueve partidos, logrando una única anotación de penalti el pasado 11 de febrero.

Ante los rumores de una posible invitación para que el ariete acompañara a la delegación como parte del cuerpo técnico, Lorenzo apuntó que sería una “falta de respeto”, ya que Falcao se mantiene todavía como futbolista en activo.

Con esta decisión, la selección de Colombia inició su camino definitivo hacia la cita mundialista priorizando el presente futbolístico sobre la jerarquía histórica. La noticia ha causado un gran impacto en el país, ya que el exjugador del Atlético de Madrid y Mónaco ha sido el gran referente del equipo durante la última década.

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