Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña hasta el Mundial de 2030. La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja “la confianza” de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como el respaldo del plantel y la afición.

“Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030 (…) Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más”, dijo el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich.

Récord de Carletto

En el año que lleva al frente de la Canarinha, Ancelotti ha dirigido diez partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, además de 18 goles marcados y ocho recibidos.

“Carletto” tenía contrato con la selección brasileña hasta el final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio próximos. No obstante, desde finales del año pasado se comenzó a negociar su extensión, lo que se ha concretado este jueves, cuatro días antes de divulgar su lista de convocados para el próximo Mundial.

La decisión ha ratificado la confianza absoluta de la entidad en el proyecto que el técnico italiano inició en mayo de 2025, consolidando su liderazgo al frente de la “Canarinha” por cuatro años más de lo previsto inicialmente.

El exentrenador del Real Madrid destacó que, tras un año en el cargo, comprendió profundamente la importancia cultural del deporte en el país. Esta extensión llega en un momento clave, apenas cuatro días antes de que se haga pública la lista de convocados para la cita mundialista de este año.

Con este acuerdo, la CBF busca estabilidad técnica para los próximos ciclos competitivos. Ancelotti, quien ya ostenta una trayectoria legendaria en clubes europeos, asumió el reto de guiar a Brasil no solo en el torneo que comenzará en junio, sino también en el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

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