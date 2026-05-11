Fallece el nicaragüense René Cárdenas, el primer narrador en español en la historia de la MLB

El béisbol de la Gran Carpa se viste de luto. El pasado domingo murió René Cárdenas, el primer narrador en español en la historia de la MLB. El nicaragüense, que también fue pionero en ser la voz de tres franquicias distintas, murió a los 96 años tras sucumbir ante un cáncer en Houston.

La noticia fue confirmada por Los Angeles Dodgers, quienes emitieron un comunicado lamentando la partida física del histórico narrador.

“Lamentamos el fallecimiento de René Cárdenas, quien en 1958 con los Dodgers se convirtió en el primer narrador de tiempo completo en español en la historia de la MLB y que en última instancia pasó 21 años detrás del micrófono para Los Ángeles. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribieron en X.

We mourn the passing of René Cárdenas, who in 1958 with the Dodgers became the first full-time Spanish-language broadcaster in MLB history and would ultimately spend 21 years behind the mic for Los Angeles. We send our condolences to his loved ones. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 11, 2026

Cárdenas nació en Managua, Nicaragua. Era nieto del expresidente nicaragüense Adán Cárdenas, quien sirvió de 1883 a 1887. Entre 1946 y 1948, con apenas 17 años, fue columnista y luego editor de deportes del Diario.

Entre 1948 y 1951, narró béisbol, baloncesto y boxeo en varias emisoras como La Voz de Nicaragua, La Voz de la América Central, Radio Mundial, Radio Panamericana. Además, narró la XI Serie Mundial de Béisbol.

En 1951, emigró a Estados Unidos, donde siguió siendo corresponsal de La Prensa. Poco después de que los Brooklyn Dodgers se mudaran a Los Ángeles en 1957, lanzó una transmisión en español a la estación de radio KWKW AM.

Se trataba de un concurso nacional entre cientos de aspirantes para convertirse en narrador de Grandes Ligas. En 1958, se convirtió en el primer narrador en español para un equipo de MLB.

También fue el primer narrador en un idioma distinto al inglés en la historia de las Grandes Ligas. Trabajó con los Dodgers hasta 1961, narrando juegos de temporada regular, el juego de Estrellas de San Francisco y la pelea por el título mundial entre Gene Fullmer y Sugar Ray Robinson.

En 1961, eligió personalmente a su sucesor: el también nicaragüense José “El Fiat” García. En 1962, fue nombrado director y primer locutor de todas las transmisiones deportivas en español de los Astros de Houston.

Asimismo, fue pionero de la Cadena Internacional de Radio de las Grandes Ligas, que transmitía desde Houston hacia México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

También desempeñó el cargo de director de Relaciones Públicas para Latinoamérica y director de Relaciones Públicas Nacional e Internacional en español.

“Chelito” participó en la campaña para aprobar la construcción del Astrodome, el primer estadio cerrado del mundo. Su aporte fue tan decisivo que su nombre quedó grabado en la Viga de Honor, junto a solo otras siete personas.

Cárdenas llegó a narrar béisbol de Primera División en Nicaragua y las Series Mundiales de 1974, 1976 y 1978 para Canal 2 de ese país.

En el año 2000 fue inducido al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. También al ‘Hispanic Heritage Baseball Museum Hall of Fame’ dos años después.

En 2024, fue electo al Salón de la Fama de los Astros de Houston y finalista al Premio Ford C. Frick 2026, el máximo honor para narradores de MLB.



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