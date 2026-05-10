Deportarán a prospecto mexicano de los Padres tras declararse culpable de transportar migrantes en EE.UU.

La carrera del joven lanzador mexicano Humberto Cruz sufrió un duro golpe debido a problemas legales en Estados Unidos. El prospecto de los San Diego Padres, de apenas 19 años, se declaró culpable de un cargo federal por recibir compensación económica a cambio de transportar inmigrantes no ciudadanos dentro del territorio estadounidense, un delito que trunca su progresión en las Grandes Ligas.

Al no ser ciudadano estadounidense, el reconocimiento de culpabilidad conlleva consecuencias migratorias severas. El propio Cruz admitió en su acuerdo legal que su deportación es prácticamente inevitable, mientras que la organización de los Padres informó al San Diego Tribune que el pelotero perderá su visa de trabajo probablemente por un periodo de 10 años.

Cruz se encontraba en las instalaciones de entrenamiento de los Padres en Arizona, rehabilitándose de una cirugía Tommy John a la que se sometió en agosto de 2025. Fue a finales de octubre cuando las autoridades lo arrestaron cerca de una ciudad fronteriza.

Tras el proceso judicial, el jugador evitó un cargo por delito grave al declararse culpable de una falta menor en noviembre. La sentencia resultante fue de 30 días de prisión, los cuales fueron saldados con el crédito por el tiempo que ya había pasado bajo custodia desde su detención.

El silencio de los Padres

La organización de San Diego, que realizó una inversión de $750,000 dólares para firmar al derecho de Monterrey en febrero de 2024, tomó medidas disciplinarias inmediatas al colocarlo en la lista restringida desde el pasado mes de marzo. Hasta el momento, el equipo no ha profundizado en el caso.

Este caso representa una de las caídas más abruptas para un prospecto internacional en años recientes, pasando de ser una de las joyas de la cantera mexicana a enfrentar un exilio deportivo de la MLB que podría durar una década.

Sigue leyendo:

·Mariano Rivera anticipa que Shohei Ohtani y Aaron Judge romperán su histórico voto unánime al Salón de la Fama

·México supera a Estados Unidos en el ranking mundial de béisbol y asciende a la segunda posición

·Murió a los 87 años John Sterling, la leyenda del micrófono de New York Yankees