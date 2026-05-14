Fans con entradas podrán entrar a Estados Unidos sin fianza

A pesar del clima antimigrante que vive Estados Unidos, los fans con entradas para los partidos del Mundial 2026 podrán ingresar al país sin pagar la fianza que la administración de Donald Trump había impuesto como requisito a visitantes extranjeros de ciertos países.

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De acuerdo con una declaración del Departamento de Estado a la agencia de noticias ‘The Associated Press’ el pasado miércoles, los fans ya no deberán pagar el impuesto de hasta $15,000 dólares siempre y cuando posean entradas para el certamen ecuménico.

“Estados Unidos está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia”, dijo Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares.

“Estamos eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial y se inscribieron en el sistema FIFA Pass, que permite citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril”, explicó la funcionaria.

El Departamento de Estado impuso el requisito de la fianza en 2025 para países que registraban altas tasas de personas que permanecían en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por sus visas y otros problemas de seguridad.

A los viajeros a Estados Unidos procedentes de 50 países se les exige pagar la nueva fianza, que puede ascender hasta los $15,000 dólares. Entre ese medio centenar de naciones hay cinco que disputan la Copa del Mundo: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Estados Unidos mantiene un veto migratorio para viajeros procedentes de Irán y Haití, pero los jugadores, entrenadores y personal acreditado del Mundial están exentos.

En el caso de Costa de Marfil y Senegal, también clasificados al torneo, sus ciudadanos enfrentan restricciones parciales bajo una versión ampliada de esa prohibición.



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