Forest Hills Stadium: conciertos gratuitos a partir de junio

Forest Hills Stadium no deja de ser un lugar lleno de historia en la Gran Manzana, en el que a lo largo de los años el deporte y la cultura han sido los protagonistas. Para este verano se espera que vuelva a posicionarse como uno de los epicentros musicales más activos de la ciudad de NY.

La edición 2026 de conciertos gratuitos, en el estadio ubicado en Queens, llega tras años de ajustes legales y acuerdos que reactivaron su calendario, lo que permitió recuperar una serie de shows que ahora vuelve con un cartel amplio y diverso. La idea es convertir cada fecha en una experiencia que vaya más allá del escenario.

Un recinto con memoria

Forest Hills no es un lugar cualquiera dentro del mapa musical. Nacido en la década de 1920 como sede del US Open, el espacio tardó décadas en transformarse en sala de conciertos, pero cuando lo hizo se volvió referencia obligada del circuito veraniego.

Por su escenario han pasado figuras como Frank Sinatra, Barbra Streisand, The Rolling Stones y Bob Dylan, consolidando su estatus como punto de encuentro entre generaciones musicales.

Tres meses de programación y cruces inesperados

La serie arranca el sábado 6 de junio con la presentación conjunta de Bright Eyes & Built to Spill, seguida por el show de la Dave Matthews Band el miércoles 10 de junio. El sábado 13 de junio, el turno es para The Black Crowes junto a Whiskey Myers, con la participación adicional de Southall.

El calendario continúa el viernes 19 de junio con Juneteenth for the People, un evento que reúne a Israel Houghton & New Breed, Hezekiah Walker, Donald Lawrence, Smokie Norful, Jekalyn Carr, Maranda Curtis, Vincent Bohanan & SOV y el Pastor Stephen A. Green & Greater Allen Cathedral Choir.

Un día después, el sábado 20 de junio, suben al escenario Wilco y Yo La Tengo, mientras que KES se presenta para cerrar el mes el sábado 27 de junio.

En julio el mes inicia con dos fechas de Paul Simon, la primera el miércoles 8 de julio (ya agotada) y una segunda función el jueves 9 de julio. Luego, el sábado 11 de julio, llega Sarah McLachlan, acompañada por Allison Russell.

La agenda continúa con Djo & POND el viernes 17 de julio, y un día más tarde, el sábado 18, se presentará Zeds Dead, que contará con ALLEYCVT como invitada.

El martes 21 de julio será el esperado show de Bob Dylan, acompañado por Lucinda Williams, Jimmie Vaughan y The Tilt-A-Whirl Band. La semana cierra con CAAMP, que actuará el jueves 23 de julio junto a Mon Rovîa y Hannah Cohen.

La programación continúa el sábado 15 de agosto con Jon Batiste. Luego, King Gizzard & the Lizard Wizard ofrecerá una seguidilla de tres conciertos: el jueves 20 de agosto, el viernes 21 de agosto y el sábado 22 de agosto, este último con un Rave Show especial.

La música sigue el jueves 27 de agosto con Zac Brown Band, acompañados por Grace Potter, y repiten la fórmula un día después, el viernes 28 de agosto. El mes cierra el sábado 29 de agosto con Empire of the Sun, acompañados por Polo & Pan y Midnight Generation.

Fiesta continua hasta septiembre

El mes de septiembre inicia con el show de Dermot Kennedy, quien se presenta el martes 29 de septiembre, acompañado por Jonah Kagen. Más adelante, el viernes 18 de septiembre, subirá al escenario Erykah Badu, que estará acompañada por artistas invitados.

Finalmente, el ciclo de conciertos concluye el sábado 19 de septiembre con Una velada con David Byrne, una de las citas más esperadas del cierre de temporada.

Recomendaciones para disfrutar la experiencia

Si bien es muy conocido que el Forest Hills Stadium destaca por su programación, también por la experiencia completa que ofrece al público.

Puestos de comida

La oferta gastronómica es amplia y variada: bocados cantoneses-estadounidenses, pollo frito coreano, sándwiches y más. Entre los favoritos aparecen puestos como Potluck Club, Rockstar Chicken, Bradfords BBQ y Stacked.

Iniciativas ecológicas

El recinto impulsa medidas para reducir su impacto ambiental. Incluye estaciones gratuitas de recarga de agua potable, puntos de carga solar para teléfonos y otras acciones sostenibles que buscan mejorar la huella ecológica del evento.

Golden Apple Premium Experience

Quienes buscan una experiencia más exclusiva pueden optar por este paquete, que ofrece acceso a la sala VIP detrás del escenario, una barra privada con pago, bebidas incluidas, entrada anticipada, baños privados y otros beneficios especiales.

Speakeasy Suites

Diseñadas para grupos de 8 a 50 personas, estas suites cuentan con entrada rápida por un acceso secreto tipo speakeasy, porche privado con vista al escenario, bar y servicio de comida propios, baños privados y un equipo de concierge dedicado para cada grupo.

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