Verónica Castro explota contra Cristian por negar romance con Victoria Kühne

La reacción de Verónica Castro no pasó inadvertida. La actriz habló sin filtros sobre la incomodidad que le generó escuchar a su hijo, Cristian Castro, asegurar ante la prensa que únicamente tiene una amistad con Victoria Kühne. No era la versión que ella tenía y, según explicó, la dejó en una situación complicada frente a la familia de la empresaria, con quienes mantiene una relación cordial desde hace tiempo.

En conversación con el programa “Ventaneando”, la actriz recordó que meses atrás su hijo había hablado de un romance con Kühne, motivo por el que a ella le sorprendió escucharlo retractarse. No sólo la descolocó la negación del vínculo, sino que también la hizo sentir expuesta frente a quienes ya daban por hecho esa relación.

No olvidemos que Cristian aseguró que sólo podía decir cosas bonitas hacia la empresaria: “Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”. Una amabilidad que extendió a los padres de la empresaria: “Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios”.

Sin embargo, el intérprete no dejó escapar que la soltería no es una elección que desea: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque pues no me gusta estar solo, no me gusta”.

La molestia de Verónica y los señalamientos a su hijo

La también conductora explicó que su incomodidad tenía un motivo adicional: la larga amistad que mantiene con la familia de Kühne. Aseguró que la empresaria es una mujer con una carrera sólida y totalmente independiente.

Se echó para atrás, yo lo vi. No me ha hablado, quedó muy mal, me preguntan cosas y quedo como idiota, porque voy, dijo estar con ella y ahora resulta que no es así (…) yo lo regaño, le digo las cosas que están mal, soy su mamá y nadie más lo va a hacer”. Verónica Castro – Actriz

Por eso le molestó que su hijo intentara minimizar lo que había dicho antes: “Esto me tomó por sorpresa, quedo mal con sus papás, yo conozco a su mamá desde hace muchos años. No puedes decir esta chica, muchacha o niña, es una mujer hecha y derecha, tiene su propio dinero, es de las más importantes de América Latina, si dijo que no y se echó para atrás, pues qué güey, porque él perdió”, comentó la actriz con franqueza.

Un reclamo que también llegó por el Día de las Madres

El enojo no quedó en el terreno sentimental. Verónica Castro reveló que Cristian tampoco tuvo un detalle significativo con ella durante el 10 de mayo pasado. Según contó, él sólo le envió unas flores y no la llamó para felicitarla por el Día de las Madres. Para ella, esto terminó por confirmar la percepción de que su hijo actúa con poca consideración hacia quienes lo rodean.

La actriz añadió que incluso llegó a disculparse con la familia de Kühne por la postura del cantante: “Él lo anunció, ellos me hablaron para confirmar su romance (…) Estaban juntos, ahora no puede decir que no, estuvo mal que dijo esa tontería (…) Es muy inmaduro, imagínate, todo mal. Me muero de la pena con la familia, le debo decir ‘perdona al estúpido de mi hijo’, tengo que platicar con ellos”.

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