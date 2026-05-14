Show de medio tiempo en la final del Mundial: Shakira, Madonna y BTS harán historia

El anuncio que muchos sospechaban finalmente tomó forma gracias a Global Citizen, que reveló que Madonna, Shakira y BTS se encargarán del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La noticia llegó con la energía festiva de un video compartido por redes sociales, donde apareció Chris Martin dialogando con personajes tan queridos como Elmo, el Monstruo de las Galletas, la Rana René y Miss Piggy.

Será un momento sin precedentes cuando en el partido del 19 de julio, en el MetLife Stadium, se marcará la primera ocasión en la que la final del torneo más grande del planeta reciba un espectáculo central de este tipo. Según reportó “Billboard”, la presentación tendrá una duración aproximada de once minutos.

La presencia de Shakira ya venía sonando

El nombre de la colombiana llevaba semanas dominando los rumores, sobre todo desde que se confirmó “Dai Dai”, su canción oficial para la Copa Mundial junto a Burna Boy. Para Shakira, este hito conecta con su propia historia, ya que “Waka Waka (This Time for Africa)” acompañó el Mundial de 2010. Además, su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” la traerá de regreso a Estados Unidos con conciertos el 14 y 20 de julio en Nueva Jersey y Nueva York, justo alrededor del partido decisivo.

En paralelo, Madonna atraviesa un mes de julio intenso. La artista lanzará “Confessions II” el 3 de julio, un proyecto que continúa el legado de “Confessions on a Dance Floor”. Ya compartió el sencillo “Bring Your Love”, un dueto con Sabrina Carpenter, además de “I Feel So Free”.

El regreso de BTS también ha sido protagonista en las listas. El grupo volvió este año con “ARIRANG”, su sexto álbum, que debutó directamente en el primer lugar del Billboard 200, donde permaneció tres semanas. Desde abril están recorriendo el mundo con su ARIRANG WORLD TOUR, que ya pasó por Corea del Sur y Estados Unidos y continuará hasta 2027.

Un medio tiempo con causa social

El espectáculo será organizado por Global Citizen en colaboración con Chris Martin, siguiendo la línea del evento que ambos diseñaron para la final del Mundial de Clubes del año pasado, encabezada por Doja Cat, J Balvin y Tems. El objetivo vuelve a ser ambicioso a partir de la recaudación de fondos para apoyar la educación infantil.

La antesala del Mundial también tendrá su propia constelación. La FIFA confirmó que Katy Perry, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Future, Tyla, LISA, Michael Bublé, Alanis Morissette y Anitta serán parte de las ceremonias inaugurales en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque es la primera vez que la final del Mundial suma un show de medio tiempo, dos de los artistas ya conocen ese escenario televisivo masivo. Madonna encabezó el del Super Bowl 2012, mientras que Shakira lo hizo en 2020 junto a Jennifer Lopez.

Lo que se sabía sobre el anuncio

La idea de que la final del Mundial tendría un aire similar al Super Bowl ya venía rondando desde hace bastante tiempo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había adelantado que el esperado partido incluiría un espectáculo de medio tiempo con artistas internacionales y una producción pensada para operar a una escala mundial, concebida para dejar atrás cualquier referencia del fútbol tradicional.

Sin embargo, la última pista la dio durante la Cumbre Mundial de Economía de Semafor, realizada en Washington DC en abril pasado, donde explicó que el objetivo del organismo es convertir la final en un evento cultural que trascienda el deporte: “Por primera vez en la historia habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial. Será lo más grande del mundo”, comentó el dirigente.

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