Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial con la ausencia Camavinga

La lista definitiva de Francia para el Mundial 2026 ya provocó una de las grandes polémicas previas al torneo. Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, quedó fuera de los 26 convocados de Didier Deschamps, una decisión que rápidamente encendió el debate tanto en Francia como en España.

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Mientras figuras como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y N’Golo Kanté liderarán el proyecto francés rumbo a la Copa del Mundo, la ausencia de Camavinga se convirtió en el tema más comentado tras el anuncio oficial.

De acuerdo a las declaraciones del propio Deschamps en TF1, el técnico tomó la decisión debido a la complicada temporada que atravesó el futbolista madridista.

“Me imagino su decepción”: Deschamps

“Sale de una temporada difícil, en la que ha jugado menos por las lesiones. Todavía es joven. Tengo decisiones que tomar, una estructura de lista. Pero me imagino su decepción esta noche”, declaró Deschamps, que optó por convocar en defensa a Maxence Lacroix, central del Crystal Palace, y apostó por la experiencia de Kanté en el centro del campo.

El todavía seleccionador francés, que disputará su último torneo oficial con la tricolor en Estados Unidos, abrió la puerta a seguir entrenando una vez concluya su contrato con Francia. “Tengo el privilegio de poder elegir en el futuro. ¿Dirigir a otra selección? No me prohíbo nada. ¿Otro club? No me prohíbo nada. Eso forma parte de las opciones que pueden presentarse”, dijo con una sonrisa.

Deschamps se ha reiterado en las explicaciones acerca de su toma de decisiones y ha sido conciso con la idea que le ha llevado a elegir a estos jugadores: “Es un grupo. No necesariamente los mejores 26. Es un ensamblaje equilibrado. Algunos jugadores no jugarán, otros poco. El objetivo no es perder a nadie. Se necesitan habilidades humanas para un torneo como este”, aclaró en directo.

Sobre el hecho de convocar a Kanté antes que a, por ejemplo, Camavinga o Tolisso, adujo: “El criterio deportivo siempre es importante. En Arabia Saudí seguía siendo muy bueno, y sigue siendo el caso en Turquía. Con su experiencia. Se levanta con una sonrisa, al mediodía también, por la noche también… Está radiante. Todo le va bien todo el tiempo”.

Mbappé lidera a Francia

Mientras Camavinga mira el Mundial desde fuera, Kylian Mbappé volverá a ser el gran referente de una selección francesa que llega con la misión de conquistar nuevamente la Copa del Mundo después de la dolorosa derrota ante Argentina en Qatar.

Francia aparece otra vez entre las grandes favoritas del torneo gracias a una plantilla llena de talento, velocidad y experiencia. Jugadores como Dembélé, Barcola, Olise, Saliba y Konaté convierten al equipo de Deschamps en una auténtica potencia.

El debut mundialista será frente a Senegal en el MetLife Stadium, en un grupo donde también enfrentarán a Irak y Noruega.

Porteros: Porteros: Maignan, Samba y Risser.

Defensas: Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba y Upamecano.

Mediocampista: Kanté, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery.

Delanteros: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise y Marcus Thuram.

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