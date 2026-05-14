Grupo “anti alcalde Mamdani” recaudó más de $1 millón de dólares y lo acusa de apoyar “terroristas” en Nueva York

A casi cinco meses del inicio del mandato del alcalde Zohran Mamdani, el recién creado grupo “NYC Common Sense” ha anunciado planes para recaudar fondos, presentar demandas y trabajar en contra de su agenda “socialista”.

Tiene como líder a Jim Walden, abogado que compitió como candidato independiente a la alcaldía contra Mamdani el año pasado, hasta retirarse en septiembre por tener las encuestas en contra. Aunque se negó a revelar la lista de donantes, Walden señaló que NYC Common Sense ha recaudado una cifra muy superior al $1millón de dólares y que tiene previsto presentar demandas y difundir anuncios digitales para promover una agenda más moderada para la ciudad, así como para documentar lo que consideran errores de gestión.

El grupo recién desató una controversia al afirmar el martes en Twitter/X que un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York representaría un problema para el primer alcalde musulmán de la ciudad, ya que Mamdani “Estaría a favor de los terroristas”. La publicación fue luego eliminada.

Cuando Marcia Kramer, de CBS News le preguntó ayer sobre dicha publicación, Walden respondió: “La publicación era, de hecho, una republicación de un artículo de opinión que escribí durante la campaña hace 10 meses; y en ese artículo, cité textualmente sus propias publicaciones en redes sociales”.

Seguidamente explicó por qué NYC Common Sense ha puesto a Mamdani en su punto de mira. “Estamos viviendo un momento muy inquietante en nuestro país en lo que respecta a la radicalización tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha“, afirmó Walden. “No es un problema exclusivo de un solo partido; es un problema presente en ambos. Esto ha derivado en un aumento de la violencia, en un incremento del odio y en la incapacidad para mantener un diálogo constructivo; y el alcalde forma parte de todo ello”.

“Me parece algo sencillamente despreciable”, respondió Mamdani ayer a la publicación de Walden. El alcalde no cuestionó la decisión de Walden de liderar NYC Common Sense, pero defendió su lealtad y su compromiso con la ciudad que gobierna.

“Esto es la ciudad de Nueva York. Aquí viven 8,5 millones de personas. Por consiguiente, deberíamos esperar que existan 8,5 millones de opiniones diferentes”, afirmó Mamdani. “Pero manchar mi reputación —siendo yo el primer alcalde musulmán de esta ciudad— sugiriendo que yo podría estar haciendo otra cosa que no sea buscar apoyar a nuestra ciudad, defender a nuestra ciudad… realmente no tengo nada más que añadir. Y creo que es un reflejo exacto de lo que motiva ese tipo de oposición”.

Varios demócratas moderados que no respaldan a Mamdani desaprobaron la publicación de Walden, argumentando que servía de distracción respecto a una crítica más centrada en su gestión gubernamental y que corría el riesgo de menoscabar la reputación del nuevo grupo.

Origen del grupo anti Mamdani

Desde hace más de cuatro meses, “la clase de donantes y los influyentes círculos de poder de la ciudad de Nueva York han estado sopesando la manera de hacerle frente” a Mamdani. “Algunos de ellos han unido fuerzas ahora para formalizar su descontento mediante una campaña destinada a trabajar en su contra”, comentó The New York Times.

Así nació «NYC Common Sense», una organización sin fines de lucro registrada en Delaware que ya ha recaudado más de $1 millón de dólares, según Phil Singer, miembro fundador y consultor político. “Esta entidad constituye el primer esfuerzo organizado para atacar a Mamdani”, destacó The New York Times. Singer se negó a revelar los nombres de los donantes individuales. Sin embargo, “no escasean las personas adineradas que intentaron, sin éxito, derrotar a Mamdani y que han continuado oponiéndose a él”.

Walden fue elegido líder por Singer, fundador y director ejecutivo de Marathon Strategies, una firma de consultoría política que trabajó en un “super PAC” (comité político de gastos independientes) de $30 millones de dólares para apoyar al ex gobernador Andrew M. Cuomo en la contienda por la alcaldía en 2025.

El grupo planea difundir anuncios digitales destacando lo que percibe como errores de gestión por parte del alcalde; publicará documentos de análisis político sobre lo que considera los puntos más preocupantes de su agenda y, en consecuencia, presentará demandas judiciales contra su administración.

También esta semana Donald Trump criticó otra vez la política de “impuestos contra los ricos” de Mamdani, aunque también lo alabó “me cae bien. Es un buen tipo”, dijo. Pero “Una vez que se marchan (los ricos), se han ido para siempre, y no les quedará ciudad. No les quedará estado”, sentenció el mandatario en una llamada al programa radial de Sid Rosenberg, acérrimo crítico del alcalde de Nueva York.