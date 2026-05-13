Si se van los ricos de Nueva York “será para siempre”: Trump advierte sobre impuestos de Mamdani

«Una vez que se marchan, se han ido para siempre, y no les quedará ciudad. No les quedará estado», sentenció el mandatario Donald Trump al comentar en un programa radial sobre los impuestos recién creados “contra los ricos” en Nueva York.

Trump defendió ayer al alcalde Zohran Mamdani luego de que el presentador conservador Sid Rosenberg describiera a Nueva York como «un desastre en este momento». Pero ratificó sus críticas a su cruzada de más impuestos “contra los ricos”, especialmente a los pied-à-terre (segundas residencias de alto valor). Según el mandatario republicano, ello podría provocar la huida de residentes adinerados “para siempre”.

Durante una anunciada conversación telefónica al aire, Rosenberg pidió ayer al mandatario de origen neoyorquino que opinara sobre las preocupaciones relativas al antisemitismo, las finanzas de la ciudad y lo que él describió como la huida de las fuerzas del orden de la «Gran Manzana» bajo la gestión de Mamdani y de la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien busca ser reelecta en noviembre, resumió Politico.

«Nunca supe si eso era real o no; tal vez sea algo político», respondió Trump. «No entiendo esa retórica política. En todo caso, francamente, no es una buena estrategia política». También comentó que, en el personal, el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York «Realmente me cae bien. Es un buen tipo». Rosenberg provocó en marzo una oleada de críticas tras calificar a Mamdani de «cucaracha del islam radical que odia a Estados Unidos y a los judíos» en una publicación en redes sociales.

Trump y Mamdani: entre críticas y halagos

Anoche Mamdani presentó un presupuesto ejecutivo de $124,7 mil millones de dólares para el año fiscal 2026-2027, con una promesa política clara: equilibrar las finanzas municipales sin aumentar los impuestos a la propiedad y pasando la factura de una mayor carga de impuestos a los más ricos de la ciudad.

La semana pasada Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel, afirmó que su empresa había comenzado a redirigir sus inversiones hacia Miami en respuesta a un video viral publicado por Mamdani donde lo criticaba duramente afuera de su penthouse de lujo en Central Park South.

En tanto, la relación entre Trump y Mamdani sigue fluyendo entre críticas y alabanzas, a veces contradictorias, aunque ellos insisten en lo contrario. “Honesta, directa y productiva”, así definió el alcalde de Nueva York su relación con el mandatario Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, el mes pasado.

Días antes Trump había declarado desde Las Vegas que el alcalde socialista “está destruyendo a Nueva York”, en un giro luego de semanas de aparente buena relación entre ambos, tras serias acusaciones mutuas durante la campaña electoral de Mamdani el año pasado.

Ambos llevan un año en una compleja relación verbal, con dos encuentros en persona en la Casa Blanca. “Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo calificó de “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

La segunda visita de Mamdani a Trump fue el 26 de febrero para pedirle apoyo federal a un importante proyecto de vivienda en Queens. Sin embargo, apenas días después condenó sus ataques “ilegales” a Irán.

En marzo el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió con ironía a Mamdani que no se dejara manipular por Trump al comentar su supuesta relación “amorosa”.