Hombre descubrió cómo conseguir por $40 el medicamento contra el cáncer de su esposa que costaba $13,000 al mes

Lo que parecía una condena financiera para una familia de Kansas terminó convirtiéndose en una historia de alivio inesperado gracias a una farmacia en línea fundada por el empresario y estrella de televisión Mark Cuban.

Un hombre logró encontrar por menos de $40 un medicamento contra el cáncer que anteriormente costaba entre $13,000 y $15,000 mensuales, seg{un reportó el diario The Independent.

Debbie Rhodes fue diagnosticada hace nueve años con leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer de sangre y médula ósea considerado terminal.

Su tratamiento incluía imatinib, un medicamento capaz de controlar la enfermedad como una condición crónica y prolongar la vida de los pacientes durante más de una década.

En un principio, Debbie y su esposo Randy Rhodes recibieron la buena noticia de que el medicamento estaba cubierto por su seguro médico.

Además, un farmacéutico de Leawood, Kansas, les explicó que el costo real del tratamiento oscilaba entre $13,000 y $15,000 al mes, una cifra imposible para muchas familias.

El tratamiento funcionó exitosamente y los análisis de sangre mostraron que el cáncer de Debbie se mantenía bajo control.

Sin embargo, hace dos años todo cambió cuando Randy, quien trabaja como abogado, descubrió que su nuevo seguro médico ya no cubría el medicamento.

Temían perder todos sus ahorros

La pareja pensó que tendría que pagar miles de dólares mensuales para mantener vivo el tratamiento de Debbie.

“Cuando supimos que no iba a estar cubierto, hubo un poco de shock y preocupación de nuestra parte”, dijo Randy Rhodes a The Independent.

El abogado explicó que, aunque probablemente podrían haber afrontado el gasto, eso habría significado sacrificar prácticamente todo su patrimonio.

“Fuimos afortunados de estar en una situación donde quizá podríamos haberlo soportado, pero habría significado nunca retirarnos y deshacernos de nuestros bienes. Nos habría destruido financieramente durante muchos años”, afirmó.

Randy aseguró que sintió indignación al descubrir cómo funciona el sistema de precios de medicamentos en Estados Unidos.

“El primer sentimiento fue asco por las múltiples capas de impacto que este abuso de precios tiene sobre las personas”, declaró.

“Como ser humano, me indignó pensar en la gente que pierde el sueño porque este medicamento está fuera de su alcance”, añadió.

La farmacia de Mark Cuban cambió todo

Mientras buscaba desesperadamente opciones más económicas, Randy encontró Cost Plus Drugs, una farmacia en línea fundada en 2022 por Mark Cuban.

El empresario ha explicado públicamente que creó la compañía para dar transparencia a un sistema farmacéutico que considera excesivamente opaco.

“Se volvió muy obvio mientras investigaba que no había transparencia, absolutamente ninguna transparencia, y que había muchos intereses involucrados que querían mantener todo así”, dijo Cuban anteriormente en el podcast Hims House.

La empresa de Cuban negocia directamente con fabricantes de medicamentos y elimina intermediarios como aseguradoras y administradores de beneficios farmacéuticos, conocidos como PBM, que suelen aumentar considerablemente los precios.

Después, Cost Plus Drugs agrega un margen de ganancia del 15%, además de pequeñas tarifas de mano de obra y envío.

El mismo medicamento costaba menos de $40

Cuando Randy revisó el precio del imatinib en la plataforma de Cuban, no podía creerlo.

El medicamento que supuestamente costaba hasta $15,000 mensuales aparecía por menos de $40.

“Todavía recuerdo claramente cuando encontré la farmacia del señor Cuban y vi el precio del medicamento”, dijo Randy.

“Ella rompió en llanto, ni siquiera puedo explicar las emociones que sentí cuando descubrí el verdadero precio del medicamento y vi su reacción”, agregó.

El 12 de mayo, una dosis de 400 mg de imatinib para 30 días costaba exactamente $39.75 en Cost Plus Drugs.

El desglose incluía:

–$25.65 por fabricación

–$3.85 para Cost Plus Drugs

–$5 por mano de obra farmacéutica

–$5.25 por envío

La cotización también mostraba que el precio minorista del mismo medicamento seguía siendo de $9,657.30.

Por qué el medicamento puede costar tanto

Imatinib es la versión genérica de Gleevec, medicamento lanzado hace 25 años por la farmacéutica Novartis.

Su patente expiró en 2015 y posteriormente comenzaron a aparecer versiones genéricas aprobadas por la FDA.

Aun así, el medicamento continúa teniendo enormes variaciones de precio en Estados Unidos.

Un estudio publicado en Lancet Haematology reveló que el costo anual del tratamiento en Europa rondaba los $4,000, mientras que en Estados Unidos el promedio alcanzaba los $35,000 al año.

Además, dentro del propio mercado estadounidense, el precio podía variar desde $4,423 hasta más de $72,300 dependiendo del fabricante y del distribuidor.

Jesse Mendelsohn, vicepresidente senior de la firma Model N, explicó a The Independent que gran parte del problema proviene de los intermediarios y negociaciones privadas dentro del sistema de salud estadounidense.

“El precio minorista generalmente es un precio base fijado por el fabricante para negociar dentro de toda la cadena farmacéutica”, explicó.

Añadió que quienes más sufren estos costos son personas sin seguro, pacientes con deducibles altos o personas cuyos medicamentos no están cubiertos por sus pólizas.

Debbie sigue con vida nueve años después

Debbie Rhodes continúa respondiendo positivamente al tratamiento casi una década después de su diagnóstico.

La mujer aseguró que encontrar una alternativa asequible representó un enorme alivio.

“Un alivio indescriptible”, escribió Debbie en un correo enviado a The Independent. “Y después sentí alegría cuando compartí esa información con mi equipo de oncología para que otros pacientes con leucemia mieloide crónica también pudieran beneficiarse”.

Sigue leyendo:

– Mark Cuban propone pagar la deuda nacional de $38 billones multando aseguradoras médicas, ¿es factible?

– Mark Cuban dice que sacar préstamos para la universidad es un error y explica qué haría él

– El multimillonario Warren Buffett dice que pagar tus tarjetas es mejor que cualquier inversión