Mark Cuban propone pagar la deuda nacional de $38 billones multando aseguradoras médicas, ¿es factible?

En Navidad de 2025, el billonario empresario Mark Cuban lanzó una idea que según sus cálculos alcanzaría para pagar la deuda nacional del país, que actualmente alcanza hasta $38 billones de dólares: que el gobierno multe a las aseguradoras médicas con $100 cada vez que cometan overbilling (cobrar una cantidad mayor por un servicio o producto), nieguen una cobertura incorrectamente, o tergiversen costos al paciente.

La propuesta se volvió viral como una crítica al polémico funcionamiento de estas organizaciones, pero también generó preguntas críticas: ¿Es viable? ¿Es seria o hiperbólica? ¿Y cuál es el contexto real detrás de esta idea?

¿Qué implicaciones tendría la propuesta?: $100 de multa por abuso

Según el reporte de Yahoo Finance, Cuban propone que cada vez que una aseguradora:

Cobre de más a un paciente

Niegue incorrectamente un reclamo de cobertura

Tergiverse los costos de bolsillo del paciente

…el gobierno imponga una multa de $100 al responsable. Cuban argumenta que el alcance de estos abusos es tan vasto que las multas acumuladas podrían financiar una porción significativa de la deuda.

“Explotan el miedo y el desbalance informativo que existe en la sanidad”, escribió Cuban en X. “Rompan los monopolios. Fuercen a las aseguradoras a que diviertan sus negocios no-seguros.”

If we fined insurers and providers $100 every time they over-billed, incorrectly denied care or misrepresented any amount of patient out of pocket, we could pay of the national debt



They play on the fear and information asymmetry that exists in healthcare



Break them up. Make… https://t.co/yc83T2tHs6 — Mark Cuban (@mcuban) December 24, 2025

“Si multáramos a las aseguradoras y proveedores con 100 dólares cada vez que facturan de más, niegan atención incorrectamente o tergiversan cualquier cantidad de dinero que el paciente desembolsa, podríamos pagar la deuda nacional. Se aprovechan del miedo y la asimetría de información que existe en la atención médica. Desmantelen los servicios. Hagan que desinviertan en compañías no aseguradoras. Y cuando terminemos con las aseguradoras, iremos a los hospitales y luego a los mayoristas farmacéuticos. Desmantelen los servicios. Hagamos que los mercados vuelvan a ser eficientes”, propuso.



El contexto real: $38 billones de deuda + Crisis de ACA

No es casual que Cuban lance esta propuesta ahora. En diciembre de 2025, los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés) u Obamacare, expiraron, dejando a millones de estadounidenses enfrentando costos de seguros que se duplicaron, por lo que según reportes, muchos optaron directamente por quedarse sin seguro.

El contexto fiscal es igualmente grave:

Deuda nacional: $38 billones (alcanzada en octubre 2025)

(alcanzada en octubre 2025) Crecimiento de deuda : $1 billón en solo 2 meses (el doble del ritmo normal)

: $1 billón en solo 2 meses (el doble del ritmo normal) Intereses anuales: $1 billón en pagos de intereses; proyectado a $14 billones en la próxima década

Según el Peter G. Peterson Foundation, una organización fiscal bipartidista, esta trayectoria es “insostenible” para una nación de la magnitud de EE.UU.

¿Es realista la propuesta?

Aquí es donde la teoría choca con la realidad. Aunque Cuban identifica un problema real—el sistema de seguros está lleno de abusos—economistas y analistas advierten que su solución es apenas un parche para un problema estructural.

El cálculo problemático

Si asumimos que existen 73 millones de quejas por overbilling/servicio negado al año (lo que serían $7.3 billones en multas), eso apenas alcanzaría para pagar una fracción de la deuda. Cuban mismo admitió posteriormente que “la deuda es tan gigante que ni siquiera estos miles de millones no son más que un comienzo.”

El argumento válido para Cuban

En lo que el magnate tiene razón es en asegurar que el sistema médico es disfuncional. Su empresa Cost Plus Drugs ha reducido el costo de medicinas genéricas de miles de dólares mensuales a dígitos dobles, probando que la transparencia funciona. Algunos estados (Texas, Indiana, Tennessee, Oregon) ya adoptaron leyes permitiendo que pagos en efectivo sean deducibles, una medida que Cuban elogió.

Sin embargo el planteamiento de Cuban es superficial para un problema estructural: la deuda de $38 billones no es principalmente causada por fraude médico. Es el resultado de déficits fiscales, aumento de pagos de intereses, y gridlock político. SI bien regular el desempeño de las aseguradoras es necesario, no es una medida suficiente para arreglar las finanzas públicas.

¿Qué son los subsidios del ACA y por qué expiraron en diciembre 2025?

Los subsidios ampliados del ACA, introducidos durante la pandemia, redujeron significativamente el costo de los seguros para millones de americanos. Cuando expiraron en diciembre de 2025, muchas personas enfrentaron aumentos de premios que se duplicaron o triplicaron, llevando a algunos a abandonar la cobertura.

¿Qué es un Pharmacy Benefit Manager (PBM)?

Un PBM es un intermediario entre aseguradoras, farmacias y fabricantes de medicinas. Cuban asegura que estos organismos, frecuentemente propiedad de grandes aseguradoras, explotan el uso de tratamientos o medicamentos que terminan penalizando a pacientes con deductibles más altos.

La propuesta de Mark Cuban expone un problema real: un sistema de salud roto donde las aseguradoras se benefician de la confusión y el miedo. Pero, si bien sancionar abusos médicos es necesario, la deuda de $38 billones exige un debate mucho más profundo sobre estructura fiscal, impuestos y gasto público para alcanzar una solución.

Sigue leyendo:

– ¿Sabes cómo el estado civil puede afectar tus beneficios del Seguro Social?

– Cómo afectarán los nuevos impuestos a la clase media y qué medidas tomar en 2026

– Sin subsidios: el impacto en millones de estadounidenses en 2026 y el futuro de sus seguros médicos