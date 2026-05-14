Irán sin visas para viajar a Estados Unidos a menos de un mes del inicio del Mundial

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró este jueves que aún no recibieron los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial de 2026.

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio, sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, indicó Taj, citado por la agencia Irna.

“No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expedieron visados”, añadió Taj.

Tres juegos en Estados Unidos

Irán, que comparte grupo con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, debe disputar sus encuentros en territorio estadounidense. Sin embargo, dentro de la federación iraní ya deslizaron alternativas extremas, desde exigir garantías diplomáticas hasta pedir que sus partidos sean movidos a México.

El clima alrededor de la selección persa mezcla incertidumbre y orgullo nacional. En Teherán, miles de aficionados despidieron al equipo como si el viaje estuviera confirmado, aunque puertas adentro el panorama sigue abierto.

Taj incluso remarcó que Irán “no boicoteará el Mundial”, pero sí mantiene diferencias profundas con Estados Unidos, una frase que refleja el delicado equilibrio político que atraviesa la Copa antes de empezar.

La FIFA, mientras tanto, observa en silencio. Porque el reloj sigue su curso, el Mundial está a la vuelta de la esquina y hay una selección clasificada que todavía no sabe si podrá cruzar la frontera, convirtiéndose en todo un tema de conversación.

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