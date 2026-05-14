“La Casa de los Famosos 6”: Así marchan las votaciones hoy 14 de mayo

Aunque todavía es muy temprano para dar un veredicto o predicción, debido a que no se ha cumplido el primer día completo desde que se dieron a conocer los nominados a la placa de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“, hay dos participantes que necesitan tener un resurgir en los próximos días.

Estos dos nombres son: Caeli y Jeni De La Vega, quienes por el momento no están recibiendo el apoyo esperado en esta decimotercera semana de competencia y se encuentran en zona de riesgo.

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”

El público mantiene a Celinee Santos como su favorita en esta semana entre los miembros de la placa, colocándola como la líder de las votaciones, hasta el momento, de acuerdo a la información compartida por la periodista del portal La Opinión, Clary Castro.

La dominicana es escoltada por Curvy Zelma, Stefano Piccioni, Veronica del Castillo, además de las mencionadas Jeni De La Vega y Caeli, que ocupan los dos últimos lugares.

No obstante, estas preferencias podrían cambiar luego de que se efectúe el posicionamiento de esta noche y también con la también conocida dinámica del robo de salvación.

¿Fabio está viviendo los últimos días de su amorío con Jeni De La Vega?

La historia de amor más reciente de la casa y más apasionada es la de Fabio Agostini y Jeni De La Vega, quienes han dejado en evidencia toda su entrega y complicidad amorosa a través de las cámaras.

Pero Fabio debe aprovechar estos días al máximo por la actual posición que ocupa Jeni, porque podría ser superada por Caeli en los próximos días; depende de la reacción del público. Por lo tanto, el futuro de De La Vega podría estar “asegurado” en una dinámica de robo de salvación, aunque todavía no hay nada escrito.

“La Casa de los Famosos 6″ vive sus últimas semanas y las sorpresas pueden seguir llegando de cara al final de la temporada.

Sigue leyendo: