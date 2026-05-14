Mets confirman que Francisco Lindor no regresará pronto al equipo

Los New York Mets supieron que el campocorto boricua Francisco Lindor ha mostrado progreso en su recuperación de una distensión en la pantorrilla izquierda antes de completar la barrida sobre los Tigres de Detroit con una victoria de 9-4.

El mánager Carlos Mendoza dijo que Lindor, quien se lesionó el pasado 22 de abril al anotar desde primera base con un doble de Francisco Álvarez, se sometió a una resonancia magnética el miércoles que mostró “signos de recuperación”, aunque el campocorto All-Star aún está lejos de regresar.

“Sólo tenemos que dejar que sane”, indicó Mendoza.

Francisco Lindor's calf injury is showing "signs of healing"



He is now moving on to the strength part of the process: "Positive sign"



Lindor remains without a timeline and is not close to resuming baseball activities pic.twitter.com/81CuoAJ9o4 — SNY Mets (@SNY_Mets) May 14, 2026

Sin cronograma de regreso para Lindor

Los Mets nunca revelaron públicamente un cronograma para el regreso del torpedero, aparte de indicar que sería una ausencia significativa. La mayoría de las distensiones de pantorrilla sanan en seis semanas, aunque las más graves pueden persistir por más tiempo. Dado que Lindor ya se ha perdido tres semanas y no tiene previsto por ahora comenzar a correr, se calcula que se perderá cerca de dos meses o más.

Cuando se le preguntó directamente a Mendoza si los Mets tienen algún tipo de cronograma actualizado sobre Lindor, respondió con una palabra: “No”. Al preguntársele si Lindor todavía está bastante lejos entonces, respondió: “Sí”.

Antes de esta campaña, Lindor había sido uno de los jugadores más duraderos de la liga, promediando 158.3 partidos por año del 2022 al 2025 mientras jugaba con lesiones menores en varias ocasiones. No había estado en la lista de lesionados desde el 2021.

Lesiones recurrentes en los últimos años

Pero las dolencias físicas se han vuelto más frecuentes en los últimos años para Lindor, quien lidió con una lesión en la espalda en la recta final del 2024 y una fractura en un dedo del pie en el 2025 antes de someterse a múltiples cirugías en esta pasada temporada muerta: una para un procedimiento de desbridamiento del codo derecho y la otra para una reparación del hueso ganchoso izquierdo.

The play where Francisco Lindor supposedly got hurt:



Looked very slow running the bases, and remained on the ground after sliding into home.



A nightmare injury for the Mets. pic.twitter.com/IhJ89BhQge — SleeperMets (@SleeperMets) April 23, 2026

Antes de su distensión en la pantorrilla, Lindor bateaba .226/.314/.355 con dos jonrones y dos bases robadas en 24 juegos. Su reemplazo directo, el dominicano Ronny Mauricio, también se encuentra en la lista de lesionados recuperándose de una fractura en el pulgar izquierdo que debería mantenerlo fuera hasta mediados de junio.

Mientras ambos permanezcan fuera de acción, Bo Bichette continuará jugando en las paradas cortas la mayoría de los días para los Mets, con Brett Baty moviéndose al lugar habitual de Bichette en la tercera base.

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