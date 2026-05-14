Mexicano detenido por ICE en Texas: familiares exigen rendición de cuentas

La familia de Gerardo Reyes, un migrante mexicano que fue trasladado a un centro de detención de ICE en Texas tras ser arrestado en un control policial cuando circulaba con su vehículo, exigió este jueves transparencia y sanciones más severas para el agente involucrado en el caso.

La policía de San Marcos anunció ayer miércoles la suspensión temporal de 24 horas del agente Jaciel Cortina, quien detuvo a Reyes y su hijo Esteban el pasado 14 de marzo, mientras se completa una investigación interna sobre el incidente.

Cortina incurrió en tres violaciones al reglamento del departamento de policía durante el arresto de Reyes y su hijo, según el informe preliminar.

Entre ellas, se incluye haber presentado información inexacta en una declaración jurada, no haber explicado de forma adecuada la base legal de la detención y no haber realizado una investigación suficiente antes de proceder con el arresto.

Para Sanjuana Escalante, esposa de Reyes, quien lleva ya más de dos meses retenido en un centro de detención de Hutto, Texas, las sanciones que la policía impuso al agente son insuficientes.

“Sentí como que me escupieron en la cara, porque no asumieron la responsabilidad de que se equivocaron y tienen que arreglarlo”, indicó la mujer este jueves en declaraciones a EFE.

La fiscalía del distrito de Hays decidió desestimar los cargos por “obstrucción de funciones públicas” que habían presentado contra su esposo, aunque, similares imputaciones contra su hijo Esteban, de 17 años, se mantienen vigentes.

No obstante, según señaló el fiscal adjunto Greg Coxx en un documento anunciando la decisión, la fiscalía considera que el oficial de policía actúo “dentro de su autoridad legal” a la hora de realizar el arresto.

Escalante no está de acuerdo con esa visión. “Queremos que le quiten los cargos también, porque la detención no fue justificada, partió de un reporte falso (a la policía) y una familia resultó afectada en consecuencia”, agregó Escalante.

El 14 de marzo, Reyes acompañó a su hijo Esteban a llevar unas pertenencias a la entonces novia del menor. La joven no salió y ellos regresaban a casa cuando un agente los detuvo y les pidió bajar del vehículo sin explicar el motivo, según testimonios y un video que la familia compartió con EFE.

Esteban, que iba manejando, se negó a bajarse y preguntó por qué lo detenían. Reyes insistió en que su hijo era menor de edad y le puso un brazo sobre el pecho. La policía comprobó después que la joven nunca dejó su residencia.

Un juez de migración desestimó este miércoles la solicitud para cancelar la orden de deportación en el caso de Reyes, quien no tiene un estatus migratorio legal en el país.

Su familia indicó que presentará una solicitud de ‘habeas corpus’, un recurso legal para proteger a las personas contra detenciones arbitrarias, para insistir en la liberación de Reyes mientras se decide su caso migratorio.

Bajo el Gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias de mano dura, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones.

En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

Alejandra Arredondo

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