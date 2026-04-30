5 medicamentos que retrasan la menstruación y no lo sabías

Aunque el ciclo menstrual puede variar por múltiples factores; por los anticonceptivos, los cambios hormonales, alguna condición médica y hasta el estrés, existe otro motivo que se suele ignorar y que puede retrasar la menstruación: los medicamentos de uso común.

De acuerdo con la clínica de fertilidad New Hope Fertility, ubicada en México, determinados fármacos pueden influir en las hormonas y en los procesos que regulan el ciclo menstrual.

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5 medicamentos que retrasan la menstruación

1. Ácido acetilsalicílico

El ácido acetilsalicílico, presentes en medicamentos como la aspirina, y conocido por aliviar dolores y molestias, puede afectar el ciclo si se consume en dosis elevadas o durante varios días.

Este medicamento tiene un efecto anticoagulante que puede alterar la forma en que el cuerpo regula el sangrado, provocando retrasos o cambios en la intensidad del periodo.

2. Antidepresivos

Los fármacos utilizados para tratar la depresión y la ansiedad pueden interferir con el equilibrio hormonal. En algunos casos, no solo retrasan la menstruación, sino que también pueden adelantarla o hacerla más dolorosa.

Esto ocurre porque influyen en neurotransmisores que también participan en la regulación hormonal.

3. Ibuprofeno

El Ibuprofeno es uno de los analgésicos más utilizados durante la menstruación. Sin embargo, su acción antiinflamatoria puede reducir la producción de prostaglandinas, sustancias que intervienen en el desprendimiento del endometrio. Como resultado, el sangrado puede disminuir o retrasarse.

4. Antipsicóticos

Los medicamentos antipsicóticos, indicados en trastornos como la esquizofrenia, pueden elevar los niveles de prolactina, una hormona que influye directamente en el ciclo menstrual.

Cuando esta hormona aumenta, puede provocar retrasos, ausencia de menstruación o cambios significativos en la regularidad del ciclo.

5. Quimioterapia

Los tratamientos de quimioterapia tienen un impacto más profundo en el organismo. Al afectar directamente a los ovarios, pueden alterar la producción hormonal y la maduración de los óvulos.

Esto no solo puede retrasar la menstruación, sino también provocar interrupciones prolongadas o incluso menopausia temprana en algunos casos.

Cuándo consultar al médico

Si el retraso menstrual se repite con frecuencia o se prolonga por varias semanas, lo más recomendable es acudir a un especialista. También es clave consultar si existen otros síntomas como dolor intenso, sangrado irregular o cambios bruscos en el ciclo.

Los expertos coinciden en que, aunque algunos medicamentos pueden influir en la menstruación, no se debe suspender ningún tratamiento sin supervisión médica. En estos casos, lo óptimo sería ajustar dosis o buscar alternativas con orientación profesional.

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