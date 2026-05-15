Aston Villa asegura su lugar en Champions League tras vencer al Liverpool
Dos años después de su última participación, vuelven a jugar en la máxima competición continental
Días antes de disputar la final de la Europa League frente al Friburgo, el Aston Villa confirmó su presencia en la próxima edición de la Champions League.
Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League
Los de Emery pasaron por encima del Liverpool para superarlo en la clasificación y ponerse en la cuarta plaza. Los reds apenas dieron guerra en el inicio del segundo tiempo, pero se vieron superados por un equipo liderado por Watkins, que marcó dos goles y dio una asistencia.
Ambos estaban igualados en la tabla de posiciones, con 59 puntos, con 17 victorias, ocho empates y 11 derrotas, pero la diferencia de gol favorecía a Liverpool, que tiene +12, contra +4 de su adversario. Ahora Aston Villa le sacó tres unidades de ventaja y su aseguró un lugar en la venidera Champions, un gran objetivo cumplido.
Primer tiempo parejo
El encuentro empezó parejo y ninguno generó ocasiones de riesgo en los primeros 25 minutos. A los 27, Ryan Gravenberch pateó, el argentino Emiliano “Dibu” Martínez dio rebote frontal y bajo y apareció otro neerlandés, Cody Gakpo, para rematar al arco y abrir el marcador, aunque el juez de línea levantó rápido la bandera y el gol fue anulado por posición adelantada.
Iban 31 cuando el húngaro Dominik Szoboszlai remató fuerte de media distancia y Martínez se lanzó hacia su izquierda y despejó al tiro de esquina. Se dio otro córner, en este caso desde la izquierda, y el argentino Alexis Mac Allister se anticipó y cabeceó en el primer palo, pero se lamentó porque el balón salió por encima del travesaño. Y allí se “picó” un poco entre ambos campeones del mundo, que se provocaron en un córner.
A los 42 minutos sí llegó el gol, pero de Aston Villa, por un golazo del inglés Morgan Rogers, a colocar, al segundo palo del georgiano Giorgi Mamardashvili. Fue el desahogo de los hinchas locales, en un duelo equilibrado y clave para la entrada a la siguiente Champions.
Ventaja del Aston Villa en la parte final
La segunda etapa siguió movida en cuanto a las emociones, porque a los siete minutos Szoboszlai lanzó un gran centro desde la derecha y el neerlandés Virgil van Dijk ingresó por el segundo palo y convirtió de cabeza, cruzado, para dejar sin chances a “Dibu” Martínez.
El árbitro espero el chequeo en el VAR por una supuesta falta en la disputa de la pelota, pero no se confirmó y el gol fue convalidado para la visita. Pasaron apenas tres minutos y el inglés Rio Ngumoha clavó un bombazo en el palo izquierdo del argentino.
A los 12 minutos, el inglés Ollie Watkins recibió una precisa asistencia de Rogers desde la derecha y definió cómodo frente al arco al no darle oportunidad a la defensa de Liverpool. Así el local volvió a ponerse en ventaja. Apenas seis minutos más tarde, Watkins profundizó por la derecha y su tiro bajo fue desviado por Mamardashvili, evitando el tercer tanto del anfitrión.
Casi aumentó la ventaja el argentino Emiliano Buendía, a los 26, con un tiro de derecha abierto al segundo palo, que dio en el travesaño. Y sí puso el 3-1, otra vez Watkins, tras tomar un rebote en el área, porque el ingresado italiano Federico Chiesa quedó “enganchado” y lo habilitó, como se corroboró con la revisión en el VAR. A los 44 llegó con un gol bárbaro: el escocés John McGinn la metió de zurda, cruzada, al ángulo superior derecho de los “Reds”, que desató el delirio de los locales. Y a los dos minutos de tiempo agregado otra vez Van Dijk ganó de cabeza y descontó, tras otro centro de Szoboszlai.
Seguir leyendo:
Argentina compartió con EE.UU. la lista de personas que tienen prohibido el acceso a las canchas
Drama en el ascenso inglés: Middlesbrough acusó al Southampton de espionaje
Cómo funciona el mercado dinámico y la reventa oficial de entradas para el Mundial 2026