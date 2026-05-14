Explota nueva polémica en Real Madrid entre Mbappé y Arbeloa

El Real Madrid venció 2 a 0 a Real Oviedo en el Santiago Bernabéu, pero ni así obtuvo un rato de paz entre los integrantes del equipo.

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En zona mixta, Kylian Mbappé indicó que estaba en perfectas condiciones físicas y que había sido suplente porque Arbeloa le había dicho que “era el cuarto delantero del plantel, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo”.

Y, en conferencia de prensa, el DT negó esa frase y le respondió al francés: “Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte“.

“Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho, y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar”, completó el exdefensor.

⚪ Arbeloa responde a Mbappé: "Yo no le he dicho que sea el cuarto delantero" pic.twitter.com/4nqElVg7dd — MARCA (@marca) May 14, 2026

Arbeloa añadió: “No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir”.

Quejas de Mbappé

Al terminar el compromiso, Mbappé al ser cuestionado del motivo de su ausencia como titular dijo: “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”.

¿Tuvo algún problema extrafutbolístico?: “No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Mastantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”

"Mbappe"



Por sus declaraciones al ser preguntado por su suplencia hoy: "Me ha dicho Arbeloa que soy el cuarto delantero de la plantilla" pic.twitter.com/1g93CppVY3 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 14, 2026

Y sobre los abucheos que se escucharon en el Bernabéu comentó: “Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso”.

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