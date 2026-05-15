Mourinho vuelve a desligarse de llegar a Real Madrid: “No he tenido contacto”

José Mourinho volvió a desmarcarse de una posible llegada al Real Madrid, un club en el que siguen creciendo las polémicas internas.

“Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura”, aseguró este viernes el técnico del Benfica, José Mourinho.

Mourinho insistió en que solo pensará en su futuro el domingo, cuando haya terminado la Liga de Portugal, y que ni siquiera ha leído aún la propuesta de renovación que le ha ofrecido el Benfica.

“Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo”, declaró.

Y añadió: “La próxima semana será importante para mí, para mi futuro”.

🚨⚪️ José Mourinho’s return to Real Madrid now advancing to the final stages. Talks are progressing well.



Final approval from Florentino Pérez still needed + likely to wait until the elections…



…but Mourinho is ready and talks have been productive. pic.twitter.com/02E3L0GVok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Mourinho afirmó que no hay propuesta del Real Madrid

Cuestionado sobre si ha mantenido contactos con el club blanco, José Mourinho fue categórico: “No”.

“Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo: ‘Tengo una propuesta oficial que te voy a enviar’. Yo le dije: ‘No quiero, envíamela el domingo’. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo que hubiera una propuesta que mostrarme. Pero si me lo dijera, le diría exactamente lo mismo”, aseguró.

La actualidad del Real Madrid y un hipotético regreso al Santiago Bernabéu, donde estuvo entre 2010 y 2013, dominaron la conferencia de prensa del técnico, quien dijo que le “duele” ver las dificultades que atraviesa el actual entrenador madridista y “amigo”, Álvaro Arbeloa.

“(Arbeloa) ha dado el alma y la vida por mí como jugador y, en el momento en el que pasó a ser a entrenador del Real Madrid… Existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien”, opinó.

José Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026/27.

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