CEO de Nvidia dice que electricistas y plomeros pueden ganar más de $100,000 sin universidad

En pleno auge de la inteligencia artificial, el fundador de NVIDIA sorprendió con una reflexión que desafía el modelo universitario tradicional en Estados Unidos para obtener un trabajo bien remunerado: los electricistas, plomeros y soldadores podrían convertirse en algunos de los empleos más cotizados y mejor pagados de la próxima década.

Según Jensen Huang, muchos de esos empleos no requerirán un título universitario de cuatro años para generar un ingreso elevado.

Se trata de una noticia reveladora porque el costo de las universidades sigue subiendo y millones de jóvenes sufren para pagar sus deudas estudiantiles que superan los $30,000. En cambio, el CEO de Nvidia cree que el boom de infraestructura tecnológica abrirá oportunidades laborales que permitirán generar ingresos superiores a los $100,000 al año para oficios técnicos especializados.

La IA construye fábricas, no solo software

La revolución de la inteligencia artificial no se librará únicamente desde una pantalla. Se estima que las empresas tecnológicas más grandes del mundo invertirán colectivamente alrededor de $700,000 millones en 2026 en la construcción de centros de datos, fábricas de chips y otras instalaciones físicas. Esas estructuras no las construye ningún algoritmo.

“Electricistas, plomeros, trabajadores del hierro, técnicos, constructores: este es su momento. La IA no solo está creando una nueva industria informática; está creando una nueva era industrial”, afirmó Huang ante 5,800 graduados en la Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Pennsylvania, este domingo 10 de mayo.

¿Por qué la IA no puede reemplazar estos oficios?

Hay una razón concreta para que estos oficios tengan un mayor mercado en el futuro: los trabajos manuales son difíciles de automatizar. Instalar sistemas eléctricos, reparar tuberías o gestionar obra requieren juicio humano y destreza física que los robots aún no logran replicar.

Mientras tanto, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el año pasado que la IA podría eliminar la mitad de los empleos de nivel inicial en los próximos cinco años.

Esto se traduce como: un joven hispano que hoy comience un programa técnico de electricidad podría estar mejor posicionado en cinco años que uno que invierta cuatro años en una carrera convencional.

Los datos que respaldan la afirmación de Huang

Las ofertas de empleo para constructores crecieron 30% , soldadores 25% y electricistas 18% en los últimos tres años

, soldadores y electricistas en los últimos tres años Un solo centro de datos de 250,000 pies cuadrados puede emplear hasta 1,500 trabajadores de construcción durante la obra

durante la obra El salario promedio de un electricista en EE.UU. ya es de $48.85 por hora, pero los técnicos especializados obtienen salarios que superan los $88 por hora

Huang fue mucho más contundente en una declaración de enero de 2026: “Hablamos de salarios de seis cifras para quienes construyen fábricas de chips, fábricas de computadoras o fábricas de IA”, sostuvo.

Una oportunidad concreta para la comunidad hispana

El propio Huang, inmigrante de primera generación, reconoció que trabajar en este tipo de labores en Estados Unidos “no es fácil, pero está llena de oportunidades. No es una garantía, sino una oportunidad”. Para los jóvenes latinos, esa oportunidad es más importante que nunca: la comunidad hispana ya domina con su presencia en oficios técnicos y construcción. Pero puede ganar aún más si agrega certificaciones formales a sus conocimientos.

Si estás considerando esta ruta, aquí hay pasos concretos para obtener mejores salarios:

Buscar aprendizajes (aprendizajes remunerados) en electricidad, plomería o HVAC financiados por sindicatos o el gobierno federal, muchos sin costo inicial

(aprendizajes remunerados) en electricidad, plomería o HVAC financiados por sindicatos o el gobierno federal, muchos sin costo inicial Explorar community colleges con certificaciones técnicas de 1-2 años, más baratas que una carrera universitaria

con certificaciones técnicas de 1-2 años, más baratas que una carrera universitaria Considerar el trabajo en Texas, donde la demanda de electricistas y plomeros para infraestructura de IA es especialmente alta en 2026

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los beneficios de un trabajo técnico especializado

¿Cuánto puede ganar un electricista sin título universitario en EE.UU. en 2026?

El salario promedio es de $48.85 por hora, más de $100,000 anuales en tiempo completo. Los electricistas industriales o en proyectos de IA pueden superar los $88 por hora.

¿Por qué Huang dice que los oficios son más seguros ante la IA?

Porque instalar, reparar o construir en entornos físicos cambiantes requiere juicio humano que los robots aún no replican de forma consistente.

¿Cuánto se invierte en infraestructura de IA en EE.UU. este año?

Las principales firmas tecnológicas podrían gastar cerca de $700,000 millones en 2026 en centros de datos y otras instalaciones físicas.

¿Qué dijo Huang sobre los graduados universitarios?

Señaló que la revolución de la IA coloca a todos los jóvenes (graduados y técnicos) en la misma línea de salida. “No hay generación que haya entrado al mundo con herramientas más poderosas”.

¿Estos empleos son estables o temporales?

Muchos contratos en construcción de centros de datos son por proyecto. Los trabajadores que busquen estabilidad deben buscar vacantes de mantenimiento permanente o diversificarse en múltiples tipos de infraestructura.

Conclusión

El discurso de Huang en Carnegie Mellon señala que la formación para el trabajo no es solo un tema aspiracional, sino una señal de mercado. Si las grandes tecnológicas mantienen su ritmo de inversión, la próxima década podría convertir los oficios técnicos en los empleos más seguros y mejor pagados de la economía estadounidense, justo cuando los trabajos de escritorio enfrentan su mayor presión en generaciones.

Para la comunidad hispana, la pregunta no es si habrá oportunidad, sino cómo prepararse para llegar con la mejor formación posible.

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